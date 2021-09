Viste verden piruettstraffen: – I dag blir jeg nesten litt flau over det

STAVANGER (TV 2): Hun har vunnet alt det er mulig å vinne, men har stort sett latt andre ta seg av de skarpe uttalelsene og showet på banen. Men et helt spesielt straffekast slipper ikke Tonje Nøstevold Lunde (36) unna.

Se hvordan Nøstvold Lunde satte punktum med sin piruettstraffe øverst!

183 landskamper, 408 mål og seks gullmedaljer i mesterskap. To av dem er OL-gull.

Jeg er veldig ydmyk, for jeg vet at jeg er i godt selskap Tonje Nøstvold Lunde

Tonje Nøstvold Lunde ble likevel overrasket da hun for en snau måned siden ble hedret med den prestisjetunge utmerkelsen Håndballstatuetten for 2021.

– Selvfølgelig er det stort. Det er en stor heder som håndballspiller å få den utmerkelsen. Jeg er veldig ydmyk, for jeg vet at jeg er i godt selskap. Jeg syntes det var veldig stort å få den utmerkelsen der, sier Nøstvold Lunde når TV 2 møter henne i Stavanger.

Listen over spillere som har fått den gjeve utmerkelsen tidligere inkluder navn som Kristian Kjelling, Håvard Tvedten, Gro Hammerseng-Edin, Karl Erik Bøhn, Kjersti Grini, Trine Haltvik, Cecilie Leganger og en rekke andre kjente og verdenskjente håndballprofiler fra Norge.

– Ja, jeg ble overrasket over at jeg fikk den. Plutselig fikk jeg en mail, og jeg klarte ikke å svare på den med en gang. Jeg ble rett og slett satt litt ut. Det er en utmerkelse jeg virkelig setter pris på, innrømmer hun.

Håndballstatuetten Statuettinnehaveren må ha vært en fremragende spiller i norsk håndball i sin tid, og representert norsk håndball med heder. Statuetten tildeles etter endt karriere. Statuettinnehaveren blir medlem i Statuettklubben. Statuettinnehaveren har spilt mange kamper i norske serier og cuper og et stort nok antall landskamper



Blir ofte minnet om piruettstraffen

Av sine 408 mål på landslaget er det spesielt én fulltreffer mange husker Nøstvold Lunde for. I EM-finalen mot Spania i Makedonia tilbake i 2008 slo hun til med et høyst uvanlig piruettstraffekast.

– For meg vil hun alltid bli husket for at hun tok en piruett-straffe i en EM-finale, da Norge banket Spania, slår TV 2s håndballgeneral Harald Bredeli fast om scoringen du kan se i videovinduet øverst.

Selv er Nøstvold Lunde litt usikker på om hun faktisk liker å bli minnet om det bemerkelsesverdige straffekastet.

– Det er en ting jeg har gjort siden jeg var liten, men jeg blir nesten litt flau over det i dag. Jeg ble nok litt grepet av situasjonen, og tenkte det hadde vært kjekt å gjøre det på landslaget, og i en finale. Det var nok litt kjekt å se på for publikum. Håndball skal jo være litt show også, sier den tidligere landslagsspilleren, og ler.

– Det var ikke ofte du slo til med slike piruettstraffer?

– Det er en ting jeg har gjort siden jeg var liten, men jeg blir nesten litt flau over det i dag. Tonje Nøstvold Lunde

– Jeg gjorde det faktisk et par ganger i løpet av en sesong på klubblaget. Men ikke i de siste årene av min karriere. Da fant jeg på litt andre ting å gjøre, som litt lobb og trick. Men piruettstraffen var innøvd. Jeg gjorde det første gang da jeg var 14-15 år, svarer hun, og poengterer samtidig at hun selvsagt ikke hadde tatt et slikt straffekast om det hadde stått uavgjort i EM-finalen mot Spania.

BLIR MINNET OM PIRUETTSTRAFFEN; Tonje Nøstvold Lunde. Foto: Jan Sturla Johannessen/TV 2

Fikk håndballen inn med morsmelken

Den nybakte vinneren av Håndballstatuetten fikk idretten inn med morsmelken. Hun hadde både to søstre og en mor som spilte håndball. Da ble det naturlig nok mange timer i håndballhallen som liten.

– Jeg var vel sju år da jeg begynte på lag, men var mye i hallen før den tid. Jeg har to eldre søstre og en mor som har spilt. Så jeg har vært med i hallen siden jeg ble født, sier Nøstvold Lunde.

Hun hadde det veldig kjekt med håndballen, og ble raskt god. Som seniorspiller gikk ferden først fra Hundvåg til Sola, før hun i 2005 skrev under for Byåsen, som på den tid var Norges nest beste lag.

Tre år senere ble Nøstvold Lunde heltidsproff i Danmark. I 2007 vant hun NM med Byåsen, og i 2011 gikk hun helt til topps i EHF Cup med danske FC Midtjylland.

– Det ble mye knekkebrød til frokost, lunsj og middag

Det var imidlertid først som helprofesjonell håndballspiller i Danmark hun kunne leve av idretten.

– Da jeg kom til Byåsen var det ikke mye penger i klubben. I Sola fikk jeg penger til et busskort for å komme på trening. Det gjør jo at du må studere eller jobbe utenom håndballen. Det ble mye knekkebrød til frokost, lunsj og middag en periode, minnes Nøstvold Lunde, og smiler lurt.

– I Danmark ble det noe helt annet. Da var du håndballspiller på fulltid. Da ble det trening på dagtid, lunsj, og så trening igjen. Det var helprofesjonelt, sier hun videre.

Debuten på landslaget kom allerede som 20-åring i 2005. Det ble starten på en landslagskarriere det lukter svidd av.

Hun deltok i VM i 2005, EM 2006, VM 2007, OL 2008, EM 2008, VM 2009, EM 2010, VM 2011 og OL 2012 og VM i 2013.

Fasiten etter at hun ga seg på landslaget kan 36-åringen være stolt over. Seks mesterskapsgull, inkludert to OL-gull. I tillegg ble det sølv i Frankrike-VM i 2007 og bronsemedalje i verdensmesterskapet i Kina i 2009.

Nadal ved frokostbordet

Nøstvold Lunde roser kulturen og samholdet på landslaget.

– På landslaget er de veldig opptatt av at nye spillere skal føle seg velkommen og føle trygghet. Det er ikke lett å prestere hvis nye spillere føler seg utrygge utenfor banen, poengterer 36-åringen.

Vi kunne sitte og spise frokost, og plutselig gikk Rafael Nadal forbi deg Nøstvold Lunde om OL

– Hva ser du tilbake på som ditt høydepunkt i landslagskarrieren?

– Det er vanskelig å sette ting opp mot hverandre, men 2008 var jo ekstremt. Det var mitt første OL. Vi kunne sitte og spise frokost, og plutselig gikk Rafael Nadal forbi deg, mens vi måtte bare late som ingenting. Bare det å delta i OL, med så mange andre store utøvere samlet. Det er ganske stort, svarer Nøstvold Lunde, som etter OL kunne juble for det edleste metallet av de alle sammen med sine lagvenninner.

Både under Marit Breivik og Thorir Hergeirsson var Nøstvold Lunde en lojal og hardtarbeidende spiller, som alltid la ned en enorm innsats for laget, selv om hun ikke alltid var førstevalget. Stavanger-jenta stakk seg sjelden frem i media, det overlot hun til sine mer frittalende lagvenninner.

OL-GULL: Linn-Kristin Riegelhuth, Tonje Nøstvold (i midten) og Gro Hammerseng-Edin feirer OL-gullet i Bejing i 2008 med et glass champagne. I finalen slo Norge Russland 34-27. Foto: Erik Johansen

Forsvarte Skogrand

Men da landslagsspiller Stine Skogrand for tre år siden spilte to kamper etter at hun offentliggjorde sin graviditet og fikk kritikk i Danmark, forvarte Nøstvold henne i media. Skogstrand fikk blant annet kritikk fordi motstanderne mente hun hadde gått ut med graviditeten av taktiske årsaker. Kritikerne mente det var fordi motstanderne ikke skulle takle henne like hardt.

Selv har Nøstvold Lunde spilt håndball i to svangerskap, og mener kritikken er grunnløs.

Jeg har sagt min mening om ting jeg brenner for Tonje Nøstvold Lunde

– Jeg har ikke vært noe glad i å stikke meg frem, og har likt å være litt anonym. Jeg tenker at ting skal bli tatt i de riktige forum, egentlig. Men jeg har sagt min mening om ting jeg brenner for, sier håndballprofilen.

– Når det gjelder saken med Stine, så er det jo det medisinske apparatet som avgjør. Da jeg selv var gravid med nummer én, så følte jeg at jeg kunne spille lenger enn det jeg gjorde. Men det medisinske apparatet sa det var nok. Da jeg fikk nummer to sluttet jeg tidligere enn det medisinske apparatet sa, ganske enkelt fordi jeg ikke følte meg komfortabel med det selv, understreker hun.

LAGT OPP: Tonje Nøstvold Lunde jobber nå som rådgiver i SR Bank-gruppen. Foto: Jan Sturla Johannessen, TV 2

I 2014 ga Nøstvold Lunde seg på landslaget, men kunne sikkert spilt enda lenger med flagget på brystet. Noen år i forveien hadde «siddisen» slitt med motivasjonen, og ble ikke tatt ut i EM-troppen til mesterskapet i Serbia, samme år hun hadde spilte OL i London for Norge.

– Jeg hadde et dårlig år sportslig. Så det var helt innafor at jeg ikke ble tatt ut til EM. Jeg manglet jo motivasjon. Da Thorir ringte og sa jeg ikke skulle være med, ble jeg nesten litt glad inni meg, og da er det jo bra jeg ikke ble tatt ut. Jeg hadde rett og slett ikke motivasjon til å gjøre det jeg holdt på meg. Så fikk jeg for en gang skyld fri i desember, og det hjalp meg veldig til å finne motivasjonen tilbake. Jeg fikk jo et mesterskap igjen året etter, oppsummerer hun.

FIKK KRITIKK: Da Stine Skogrand fikk kritikk, forsvarte Tonje Nøstvold henne. Foto: Terje Pedersen

Ville egentlig gi seg

Etter sin andre periode i Byåsen, valgte hun å flytte hjem til Stavanger-traktene av familiære hensyn. Den tidligere straffekasteksperten hadde på det tidspunktet egentlig tenkt å gi seg helt med håndballen. Men den hardtarbeidende spilleren fortsatte likevel å spille for Sola frem til hun la opp i 2018.

Jeg var altså så lei da jeg var gravid, at jeg bestemte meg for å ikke spille håndball mer Nøstvold Lunde

– Da vår eldste sønn ble født hadde jeg egentlig tenkt å gi meg helt. Jeg var ganske lei. Men jeg var heldig med å unngå alvorlige skader i min karriere, noe som har gjort at jeg har vært med på alt. Men jeg var altså så lei da jeg var gravid, at jeg bestemte meg for å ikke spille håndball mer, erindrer hun, og legger til:

– Så gikk det noen måneder, og etter at jeg ikke hadde spilt håndball på ett år, tenkte jeg at jeg hadde permisjon og anledning. Så da skrev jeg en toårskontrakt med Sola, som jeg kombinerte rådgiverjobben jeg har nå i SR Bank, oppsummerer medaljegrossisten fra Stavanger, og spilleren som viste verden «piruettstraffen».