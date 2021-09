Skinnseter var lenge forbeholdt de dyreste og mest eksklusive bilene. Men så skjedde det noe for rundt 20 år siden.

De siste årene har skinninteriør nærmest vært obligatorisk i bilene vi pengesterke nordmenn har kjøpt. I det minste har vi valgt mellomløsningen, som kalles delskinn.

Det har også skjedd mye med skinnet. Det er mykere og mer pustende enn de tidligere variantene. Dessuten er setene nesten alltid utstyrt med varme og ikke rent sjelden kjøling. Et annet pluss er at de er lette å holde rene og flekkfrie.

Alt dette gjør at mange nok knapt kan tenke seg å kjøpe en bil uten skinninteriør.

Miljø og bærekraft

Men mye tyder på at vi snart må tenke nytt. Skinninteriørene er nemlig på vei ut av flere biler. En av dem som tar grep her er Volvo. Med den nylig lanserte elbilen C40 Recharge som første bil ut, vil alle Volvos elbiler fra nå av være fullstendig skinnfrie. Innen 2030 har selskapet satt mål om å kun tilby helelektriske biler – og ingen av dem skal ha skinn i interiørene.

Ikke overraskende handler dette om miljø og bærekraft. Innen 2025 tar selskapet sikte på at 25 prosent av materialet i de nye bilene skal bestå av resirkulert og biobasert innhold, som en del av en plan om å være en fullstendig sirkulær og klimanøytral virksomhet innen 2040.

Det ser kanskje ut som skinn, men nei. Dette kommer ikke fra noe dyr.

Resirkulerte materialer

Husdyrhold er estimert å være ansvarlig for rundt 14 prosent av de globale menneskeskapte klimagass-utslippene, og majoriteten av dette kommer fra storfeoppdrett.

I stedet for skinn som interiørvalg, vil Volvo tilby kundene andre alternativer, som bærekraftige høykvalitetsmaterialer laget av biobaserte og resirkulerte kilder.

For eksempel vil Nordico, et nytt interiørmateriale utviklet av Volvo selv, bestå av tekstiler laget av resirkulert materiale som PET-flasker, biomateriale fra bærekraftige skoger i Sverige og Finland og korker resirkulert fra vinindustrien. Dette materialet introduseres i neste generasjon Volvo-modeller.

Volvo har allerede ullblandingsalternativer på flere av bilene sine, dette er baksetet i en XC90.

Ansvarlig innkjøp

Volvo vil også fortsette å tilby ullblandingsalternativer fra leverandører som er sertifisert for sin kildeansvarlighet, fordi selskapet ønsker å sikre full sporbarhet og dyrevelferd i ullforsyningskjeden.

– Å være en fremtidsrettet bilprodusent betyr at vi må adressere alle områder innen bærekraft, ikke bare CO2-utslipp. Ansvarlig innkjøp er en viktig del av dette arbeidet, og dette inkluderer dyrevelferdshensyn. Å gå skinnfritt i våre rene elbiler er et godt grep for å adressere denne utfordringen, sier Stuart Templar som er direktør for global bærekraft i Volvo Cars, i en pressemelding.

Volvo tar dette grepet fordi selskapet mener at det å gå skinnfritt er ett skritt i riktig retning, men alene ikke nok for å kunne si at bilene er fullstendig veganske. Målet er at dette vil bidra til redusert etterspørsel etter materialer som inneholder animalske produkter.

Se video av Volvo C40 under: