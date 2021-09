Optimisme før samtalene: – Vi må ta skiftet folk har bedt om på alvor

Sonderingene mellom Ap, Sp og SV har startet på Hurdalsjøen hotell. Her skal partiene undersøke mulighetene for å danne en flertallsregjering.

Partilederne Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) møtte pressen før sonderingen startet klokken 10.

Støre åpnet med å takke Lysbakken og Vedum for gode og ærlige samtaler i tiden etter valgresultatet.

– Vi har fått flertall på Stortinget og det er vårt ansvar å finne ut hvordan vi kan ta det flertallet videre og gi Norge en ny regjeringen og god kurs fremover. Vi må ta skiftet folk har bedt om på alvor.

Han sier videre at valgresultatet er en fasit for hva velgerne har bestemt.

– Hvordan vi skal forvalte det resultatet, er det vi skal finne ut av. Jeg gleder meg til dette og er veldig optimistisk.

PRESSETREFF: Partilederne møter pressen før sonderingene starter. Foto: Jonas Henriksen / TV 2

– Åpent sinn

Partilederene er enig om at at sonderingene skal være effektive og at de skal gå rett på sak.

– Senterpartiet er et saksorientert parti og vi kommer til å gå fra sak til sak for å se på grunnlaget for forhandlinger. Vi har en klar kontrakt med velgerne våre, sier Vedum.

– Det er fint å være her. Jeg kommer hit med et åpent sinn, og jeg er nysgjerrig på hva vi kan få til, sier Lysbakken.

Lysbakken sier han vil stå på partiets løfter til velgerne gjennom forhandlingene.

– Alle vet hva SV har lovet. Vi vil ha kraftfull forandring for å få ned forskjellene og for å få gjort noe med klima- og miljøkrisen, sier han.

Partilederene hadde samtaler etter valgresultatet, nå står sonderinger for tur.

– Om vi lykkes vil vi gå videre til forhandlinger, sier Ap-lederen.

SONDERINGER: Jonas Gahr Støre (Ap) ankommer Hurdalsjøen hotell. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Rett på sak

Selv om partiene møtes, betyr ikke det at de kommer til å regjere sammen.

– Jeg har gode forventinger til å bruke tiden godt og gå rett på sak, sa Støre til TV 2 da han ankom hotellet.

Støre fikk flertall for sin drømmeregjering med Sp og SV. Sp har stått hardt på en Sp- og Ap-basert regjering, men har åpnet dørene for samtaler om en mulig rødgrønn regjering.