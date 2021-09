Beæret over stjernesammenligning

Se Leeds-West Ham lørdag fra kl. 15.30 på TV 2 Sport Premium.

Med tiden er det sjeldnere og sjeldnere vi ser lokale spillere som klarer å nå helt opp i de største klubbene i sitt eget nærmiljø.

I tilfellet Kalvin Phillips er historien en annen.

Mannen fra Leeds har vist at det fortsatt er mulig å gå gradene i egen klubb og etablere seg som en av Englands beste fotballspillere. Helt siden Phillips’ debut har klubben hatt en positiv trend, noe som resulterte i opprykk fra Championship i 2020.

Sammenlignet med fjorårets fantastiske retur til Premier League, har klubben imidlertid fått en tøff start på årets sesong.

– Sesongstarten har vært tøff. Det har vært spesielt vanskelig å spille mot lagene som nå er blant topp seks. Oppsummert er vi veldig skuffet over hvordan vi har startet, men vi føler vi dreier i riktig retning med tanke på å få vår første seier, forteller gutten fra Yorkshire til TV 2.

–Tøffeste kampen vi spilte forrige sesong

Lørdag venter et høytsvevende West Ham i ny hjemmekamp på Elland Road. Men selv om London-klubben også har startet sesongen med varierende resultater, ser ikke Phillips på dette som noen enkel kamp.

– Det kommer til å bli tøft. Det var muligens den tøffeste kampen vi spilte forrige sesong, så vi må være på vårt beste for å få noe ut av kampen, noe jeg håper vi er, sier mannen med 217 kamper for barndomsklubben.

TAPTE TILSVARENDE FORRIGE SESONG: Angelo Ogbonna ble matchvinner for West Ham i sluttminuttene på Elland Road forrige sesong. Foto: Jason Cairnduff/AP

Sterke bånd til Norge

Leeds Uniteds suksesstid på begynnelsen av 70-tallet førte til at flere nordmenn knyttet tilhørighet til den engelske klubben.

STOR PROFIL: Kalvin Philips er nøkkelspiller for både Leeds og England. Foto: Rui Vieira/AP

I sommer meldte både Oslo-gutten Kristoffer Klaesson og trønderen Leo Fuhr Hjelde overgang til klubben, og til tross for 16 sesonger uten spill på Englands høyeste nivå, er det fortsatt stor interesse for laget her til lands.

Phillips observerer at det er flere og flere nordmenn som igjen tar turen over til de britiske øyer, og ønsker samtidig gjerne at de norske supporterne blir værende i hjembyen hans.

– Jeg har snakket med noen av dem. De sier hvor stor supportergruppen er, og hvor mange som reiser over til våre kamper. Det er veldig kjekt og gøy å se, og vi beholder dem gjerne her litt lenger enn å sende dem tilbake. Om det er greit, sier han med et glimt i øyet.

Phillips husker også igjen noen av spillerne som spilte i tiden da han selv vokste opp.

– Ja jeg kan definitivt huske noen av dem. Støtten fra Norge har vært strålende, og det startet naturligvis med flere nordmenn som spilte for klubben.

Fansens famøse kallenavn

Grunnet Phillips' lokale bakgrunn snakker Leeds-fansen med store ord om sin midtbanejuvel. Dette har også ført til at de har gitt 25-åringen kallenavnet «Yorkshire Pirlo».

Mannen som spilte samtlige av Englands kamper under sommerens EM setter stor pris på kallenavnet, men synes det allikevel det skiller mye mellom ham selv og den italienske tidligere midtbaneeleganten.

– Jeg er glad for at fansen kaller meg det, men forskjellene fra meg og Pirlo er tydelige for alle sammen. Jeg er meg selv og spiller mitt spill. Vi spiller åpenbart i samme posisjon, så det er en ære å bli kalt det. Andrea var utvilsomt en god spiller, så at fansen kaller meg det føles veldig spesielt, sier han.

Men på spørsmål om hvem han kan se seg selv som en «Yorkshire-versjon« av, er Phillips klar i sin tale.

- Yorkshire-Phillips! Det er alt jeg vil si, svarer den smilende stjernen ydmykt.

