Mystisk kvinne visste ikke selv hvem hun var – politiet hevder å ha funnet sannheten

Søndag 12. september ble en middelaldrende kvinne funnet av en lokal fisker på den kroatiske øya Krk, nord i Adriaterhavet.

Kvinnen satt og gråt i en steinrøys i det som omtales som en svært utilgjengelig bukt, da hun ble lokalisert og reddet. Deretter ble hun behandlet av medisinsk personell på stedet.

Selv skal kvinnen ikke ha klart å gjøre rede for hvem hun var eller hvor hun kommer fra, ei heller hvorfor hun plutselig dukket opp på øya.

SLIK BLE HUN FUNNET: En kvinne som ikke kunne gjøre rede for hvem hun er eller hvor hun kommer fra dukket opp på en øy i Kroatia 12. september. Foto: AP / NTB

Snakket engelsk

Kvinnen ble beskrevet som 165 centimeter høy, med kort, blondt hår og med blå øyne, i politiets etterlysning. Det ble anslått at hun var i 60-årene.

Da kvinnen ble plukket opp hadde hun på seg en stripete t-skjorte med hette, sorte bukser, rosa lue og joggesko. Hun behersket engelsk svært godt, men hadde verken mobiltelefon eller andre gjenstander som kunne brukes til å identifisere henne.

Britiske medier har snakket med lokalkjente som omtaler stedet hun ble funnet som svært utilgjengelig, med skarpe steiner.

– Det er ikke noe liv eller dyr der, kanskje med unntak av villsvin eller bjørner som kan svømme dit i søken etter mat. Men det er sjelden det skjer, for det er ikke mat der, det er ingenting der, sier en kilde til lokale medier.

Kilden sier videre at det trengs eksepsjonell styrke for å kunne ta seg til bukten ved å svømme, og at det er usannsynlig at kvinnen kan ha klart det.

Etter at politiet gikk ut med beskrivelser og bilder, hevder de nå å vite med sikkerhet hvem hun er.

REDNINGSAKSJON: Her blir kvinnen fraktet bort fra stedet hun ble funnet. Foto: NTB

Var vellykket smykkedesigner

Onsdag denne uken ble det kjent at kvinnen heter Daniela eller Dana Adamcova, og at hun er 57 år gammel. Videre sier politiet at 57-åringens identitet ble kjent etter at venner og bekjente tok kontakt, skriver The Guardian.

Adamcova ble født i Trenčín i Slovakia, og flyttet til USA da hun var 19 år gammel. Her jobbet hun som smykkedesigner, og ifølge nettstedet skal den verdenskjente sangeren Diana Ross ha vært en av hennes kunder.

Det kroatiske nettstedet 24Sata skriver at Adamcova returnerte til Slovakia i 2000. Hun husker fortsatt ikke hvordan hun havnet alene og forslått på øya Krk.