2020 ble et historisk år for elbilene i Norge. For første gang sto de for mer enn halvparten av det totale personbilsalget i Norge. Nærmere bestemt 54 prosent.

Det var ventet en videre økning i 2021, og den har vi virkelig fått. Nå setter elbilsalget nemlig nye rekorder. Utviklingen har vært sterk gjennom hele året og nå viser foreløpige september-tall at mer enn ni av ti privatpersoner som kjøper ny bil velger elektrisk.

Slår vi sammen næringskunder og privatkunder, utgjør elbilene 78 prosent av nybilsalget så langt denne måneden. Hittil i september er det solgt 7.500 elbiler, av et nybilsalg på 9.600 biler.

Mye handler om Tesla

– Dette er ny rekord, og historisk høye tall. At ni av ti nye biler som selges til privatpersoner er elektriske, er rett og slett overraskende høyt, sier Thor Egil Braadland som er myndighetskontakt i NAF.

Her spiller det også inn at Tesla nå er i gang med en voldsom utleveringsoffensiv av sin Model Y. Den merkes virkelig godt på statistikken. Her har flere tusen kunder ventet lenge på bilene sine. Model Y ankommer nå i store antall fra fabrikken i Kina, og leveres fortløpende ut til kundene. Dette påvirker naturligvis elbilandelen av totalsalget sterkt.

Så mye som 7.500 nye elbiler ut på veiene bare så langt i september, gir også noen utfordringer:

Brooms elbilskole: To ting er viktig å sette seg inn i når du skal hurtiglade

NAF mener det må bli mye enklere å kunne sammenligne vinter-rekkevidde på elbilene. Her har mange eiere fått seg en stor overraskelse den første vinteren med bilen.

Aner ikke vinterrekkevidden

– Vår neste samferdselsminister kommer til en situasjon hvor vi mangler over 1.000 hurtigladere langs norske veier i år for å holde tritt med elbilsalget. Våre beregninger viser at det er solid mangel på ladere langs hovedveier som mellom Oslo og Kristiansand og Oslo og Trondheim, sier Braadland.

NAF mener også at politikerne bør holde et øye med forbrukerrettighetene til elbilkjøperne:

– I år selges det over 100.000 nye elbiler, uten at forbrukerne aner hva slags vinterrekkevidde de får, eller hvor raskt bilen faktisk lader. Mulighetene kundene har til å sammenligne rekkevidde og ladehastighet må bli bedre raskt, sier han.

Går kortere og lader saktere enn oppgitt

Elbilsalget går nå så bra at det nær sagt er kø av elbiler ut av bilbutikkene. (Foto: NAF/Motor)

Be politikerne sette krav

Braadland trekker fram ladehastighet som et eksempel:

– De aller fleste forhandlere oppgir ladehastighet som «opptil» et visst antall kW. Faktum er at ladehastigheten varierer veldig med hvor fullt batteriet er, og hvor varmt det er. At man oppgir en ladehastighet på «opptil 100 kW» forteller ingenting, om bilen bare greier dette i korte deler av ladetiden på en hurtiglader. Gjennomsnittseffekten ligger ofte mye lavere enn maksimal effekt, sier han.

Derfor har NAF krevd at kunder som ber om det, skal få utdelt ladekurven, som viser hvor mye batteriet lader avhengig hvor mye strøm det er på batteriet. NAF vil også at bilbransjen konsekvent oppgir ladetid som tiden det tar å lade batteriet fra 10 til 80 prosent, noe de ikke gjør i dag.

– Om ikke bransjen snart følger opp, kommer vi til å be politikerne om å sette krav om hva slags informasjon de plikter å gi, sier han.

Ladeproblemer: – Dette er rett og slett får dårlig!

NAFs elbil-krav til politikerne: Følg opp Stortingets vedtak om en ladeplan, som sikrer et hurtigladenettverk langs veiene som henger sammen med elbilveksten. Det må bygges over 1.000 hurtigladere i 2021.

Sørg for å få på plass en støtteordning for ladere i borettslag og garasjeanlegg, som lovet

Kreve at alle parkeringsplasser i nybygg skal ha montert ladere, som i England (og ikke bare være «ladeklare»)

Bransjestandard for informasjon om blant annet elbilers vinterrekkevidde og reell ladehastighet, om ikke bransjen selv følger opp.

Vent med å fase inn moms på elbiler til 2024, fordi da er bilene konkurransedyktige.

Video: Her er Tesla Model Y i Norge