Fredag kommer medaljene i sykkel-VM

Fredag kl. 08.10 er det VM-løp for juniorer, 13.15 skal U23-løperne i aksjon. Se direkte på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Med norske øyne er det kanskje fredagen i VM-uken som er mest spennende. Da skal våre fremtidige stjerner på herresiden i aksjon når både junior- og U23-gutta skal ut og sykle sine respektive fellesstarter.

Det er på disse øvelsene at Norge har sine største medaljemuligheter.

Unike tvillinger

U23-rytterne har hatt en strålende sesong. Brødrene Halland Johannessen har vært en åpenbaring. Det er imidlertid på klatrefronten at de har levert best i år. Der har de vist at de er blant de aller beste. Det er bare Juan Ayuso, 2002-modellen som signerte for UAE etter å ha vunnet U23-Giroen foran Tobias Halland Johannessen, som har vært klart bedre der.

Det som likevel er unikt med gartnertvillingene fra Drøbak er deres eksplosivitet og lekenhet på sykkelen. Det kommer godt med når korte, bratte brosteinsbakker og tekniske partier skal forseres på tekniske og utfordrende veier i Belgia. Det er ikke bare i lange fjell i ungdommens Tour de France og Giro d’Italia at våre største sykkeltalenter er i stand til å briljere.

Både Anders og Tobias er medaljekandidater. I tillegg har Norge Søren Wærenskjold som en av de største favorittene. Med etappeseire på de to første dagene av Tour de l’Avenir, EM-sølv på tempo og fjerdeplass på tempoen i VM mandag, er mandalitten i meget bra driv. Den høyreiste 2000-modellen har vært på radaren til flere internasjonale storlag, blant annet Intermarché-Wanty Gobert, og er en ganske annen ryttertype enn de nevnte tvillingene.

Wærenskjold er kjøresterk på flatene og innehar en meget god spurt. Med ham og to blad Halland Johannessen har Norge tre klare medaljekandidater og flere å spille på til ulike scenarier.

BLANT FAVORITTENE: Kan Søren Wærenskjold slo tilbake etter å ha tapt sekundstrid om medaljene på tempoen? Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Foto: Tor Erik Schrøder

Bredt lag, men mange farlige konkurrenter

I tillegg er Coop-syklist Tord Gudmestad og Uno-X-duoen Idar Andersen og Martin Bugge Urianstad med. Jeg ser for meg at disse tre kommer til å være primært hjelperyttere, men alle tre har egenskaper til å utgjøre en forskjell i finalen med å være med på tidlige angrep. Gudmestad, som neste år skal sykle for Uno-X, innehar også en meget giftig spurt, men har ved flere anledninger vist at han har god kjørestyrke som kan komme godt med for det norske laget.

Bugge Urianstad og Andersen har kjørt bra i de rittene de har kjørt i det siste, og blir viktige brikker for et medaljejagende U23-lag. Kollektivet er det norske lagets styrke, men laget har samtidig den nødvendige spisskompetansen for å kjempe om regnbuetrøya.

Norges sterkeste konkurrenter blir antageligvis det belgiske laget. På hjemmebane har de tre medaljekandidater i WorldTour-rytter i Lotto-Soudal, Florian Veermersch, europamester og sykkelkrossrytter Thibau Nys og stortalentet Arnaud De Lie. Bhiniam Girmay, som til daglig er lagkamerat med Odd Christian Eiking på World Tour-nivå, har også hatt en bra høst og kan gjøre det bra i en løype som i Flandern. Tyskland, Frankrike og Italia har som alltid farlige lag, og Spania med nevnte Ayuso i spissen kan ikke avskrives.

Norge favoritter på juniorsiden

DEN STØRSTE FAVORITTEN: Per Strand Hagenes har hatt en enorm sesong. Foto: Luca Tedeschi / Ipa

Våre største gullhåp kommer i juniorklassen. Per Strand Hagenes har hatt en fryktinngytende sesong. Han er årets norgesmester for juniorer, og har levert på et skyhøyt nivå i det som har vært av internasjonale juniorritt. Løypen passer ham meget bra, og han er fort den største favoritten i dette selskapet.

Stian Fredheim er også medaljekandidat for det norske laget. Han har vært hakk i hæl på Strand Hagenes hva gjelder internasjonale resultater, og de to må spille på hverandre mot et fransk lag som er meget bra. Det viste de blant annet i EM, der Romain Gregoire og Lenny Martinez kom inn sammen med Strand Hagenes og tok gull og bronse.

Franskmennene har flere medaljekandidater og blir sammen med Belgia Norges største utfordrere.