USA godkjenner påfyllingsdose for folk over 65 år

USAs legemiddeltilsyn FDA godkjenner at Pfizer/Biontech-vaksinen kan gis som en ekstra dose til personer over 65 år og til folk i risikogrupper.

Avgjørelsen kommer etter uker med intern uenighet innad i FDA. Beslutningen åpner for at personer over 65 år som har fått Pfizer/Biontech-vaksinen, kan få en påfyllingsdose minst seks måneder etter den andre dosen, skriver The New York Times.

FDA godkjente også en ekstra dose med Pfizer/Biontech til voksne som kan bli alvorlig syke av covid-19 eller er utsatt for smitte i jobben.

Godkjenningen baner vei for en omfattende vaksineringskampanje, som starter med de mest sårbare. Den åpner for at flere titalls millioner fullvaksinerte kan få påfyll hos apotek, helseklinikker, legekontorer og andre steder.

Vitenskapen avgjør

Fungerende FDA-sjef Janet Woodcock sier i en uttalelse at avgjørelsen er basert på vitenskap og tilgjengelige data.

– Etter å ha vurdert de tilgjengelige vitenskapelige bevisene og innspillene fra vår rådgivende komité og eksterne eksperter, gir FDA nødgodkjenning til bruk av Pfizer/Biontechs koronavaksine til en påfyllingsdose hos utvalgte grupper, som helsearbeidere, lærere, barnehageansatte, dagligvareansatte og for dem som jobber med hjemløse eller i fengsel, sier hun.

Avgjørelsen er likevel en kraftig nedskalert versjon av president Joe Bidens omfattende plan om å tilby en ekstra koronavaksinedose til alle voksne amerikanere, melder nyhetsbyrået AP.

For om lag 22 millioner amerikanere er det mer enn seks måneder siden de fikk sin andre dose av Pfizer/Biontech-vaksinen. Om lag halvparten av dem er over 65 år. Mange millioner som har fått vaksinen fra Moderna eller Johnson & Johnson venter fortsatt på å få vite om også de kan få en påfyllingsdose.

Venter på anbefaling fra CDC

FDAs avgjørelse kan bli iverksatt så snart som torsdag, dersom det kommer anbefalinger om det fra det amerikanske smittevernbyrået CDC, som gir vaksineveiledning til leger og helsepersonell i hele USA.

CDC har startet et to dager langt møte for å utforme sine egne og mer konkrete anbefalinger om hvem som bør få en ekstra dose og når.

På møtets første dag rådet det en forvirring hos enkelte av ekspertene om begrunnelsen for påfyllingsvaksinen, og beslutningen ble foreslått utsatt en måned i håp om at det kommer mer kunnskap, skriver AP.

