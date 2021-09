Benzemas superstart fortsetter: – Helt utrolig

Real Madrid kjørte over Mallorca.

Real Madrid-Mallorca 6-1

Kampens giganter var Marco Asensio og Karim Benzema.

Førstnevnte scoret hat trick mot klubben han ble hentet fra, mens sistnevnte fikk vist frem sine egenskaper både som målscorer og tilrettelegger med to mål og to målgivende.

Benzema står nå med utrolige åtte mål og sju målgivende på de seks første kampene i La Liga. Dermed overgår 33-åringen Cristiano Ronaldo og Lionel Messi:

Ingen andre har klart 15 målpoeng på de seks første kampene i dette århundret, ifølge statistikktjenesten Opta.

– Det er helt spinnvilt, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Han trekker frem at mange spisser kunne sagt seg fornøyd med lignende tall over en hel sesong.

– Han har aldri vært bedre. Og det jeg synes er så merkelig, er at det virker som han klarer å ta steg. Han blir bedre, mener Stamsø-Møller om den 33 år gamle spissen.

Benzema staret målfesten allerede etter to minutter. Asensio fulgte opp 20 minutter senere, før de to kombinerte om Real Madrid-mål nummer tre.

Med ryggen mot mål flikket Benzema ballen til Asensio, som tok med seg ballen i feltet og plasserte den i mål. I pausen hyllet ekspertene Benzemas fenomenale sesongstart i La Liga.

– Syv mål og seks målgivende ... det er helt utrolig, sa Stamsø-Møller.

Det var før franskmannen entret gresset i andre omgang.

33-åringen slo først en målgivende pasning til Asensio, der lagkameraten riktignok gjorde store deler av jobben med et vakkert langskudd.

Så satte han sitt andre for kvelden på kunstnerisk vis. Like etter bestemte Real Madrid-trener Carlo Ancelotti seg for å bytte ham ut.

Real Madrid har tatt 16 av 18 mulige poeng, og er to poeng foran byrival Atlético Madrid.