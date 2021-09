Brann i stort bryggeanlegg ved Nesodden

Det brenner i et stort bryggeanlegg ved Nesodden onsdag kveld. Det er kontroll på brannen.

Politiet fikk melding om brannen på Steilene i Oslofjorden ved Nesodden klokka 21.47 onsdag kveld.

– Det er et ganske stort og relativt nytt bryggeanlegg som det brenner i. Brannvesenet kommer til å holde på med slukking en god stund utover. Det er kontroll på brannen, sier operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til TV 2 klokka 23.

Han sier at de ikke kjenner til brannårsaken på nåværende tidspunkt. Det får etterforskningen vise, sier han.

– Det er full fyr i bryggeanlegget på stedet, men det er kontroll slik at det ikke er fare for spredning til husene som ligger tett inntil der. Det brenner ganske kraftig i brygga fortsatt, men slik det ser ut nå, er det ikke fare for spredning, sier vaktleder ved Øst 110-sentral, Ole Erik Gransbråten, til TV 2 klokka 23.

Gransbråten sier at det er mannskaper på land som forsøker å slukke anlegget, i tillegg til fra båter. Også redningsskøytene «Uni Oslofjord» og «Ivar Formie» bistår nødetatene.