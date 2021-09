Den usynlige helten hele byen elsker: – Han har sagt nei til så mange tilbud

Torsdag fra kl. 19.00: Se Granada-Real Sociedad på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Play.

Mikel Oyarzabal er ingen magiker med ballen som David Silva, han er ikke like kald foran mål som Alexander Isak og han kommer heller aldri til å bli en like stor verdensstjerne som Xabi Alonso eller Antoine Griezmann.

Han har ingen stjerneaura, og han scorer heller ikke de vakreste målene. Han skaper sjelden overskrifter, kler seg ikke i spektakulære klær og kjører ikke de heftigste bilene.

Han er rett og slett ikke så synlig, og kanskje er det derfor han er så undervurdert.

LAGKOMPISER: Alexander Sørloth og Mikel Oyarzabal (til høyre). Foto: Miguel Morenatti

Hvis man ser på statistikken, så er det imponerende.

Det er seks år siden han som 18-åring debuterte for Real Sociedad i LaLiga. Allerede i debutsesongen spilte han 22 ligakamper og etter det har det blitt over 30 kamper hver eneste sesong i den spanske storklubben.

Han er bare 24 år, men bærer allerede kapteinsbindet på armen. Han har spilt over 200 kamper i LaLiga og er allerede inne på listen over de ti spillerne som har scoret flest mål i klubbens historie. Denne sesongen har startet på best mulig vis ved at han har scoret fire mål på sesongens fire første kamper.

Hardtarbeidende helt

Hvis man fokuserer på Oyarzabal under en kamp, vil man se en spiller som aldri slutter å løpe, en nøkkelspiller i den offensive delen av spillet, men også viktig i forsvar. Han er en leder som jobber hardere enn alle andre.

– Oyarzabal er kanskje ingen verdensstjerne, men han er en gipuzkoana-stjerne, forklarer journalisten Mikel Recalde, som har fulgt hele karrieren til 24-åringen fra nært hold for den lokale avisen Noticias Gipuzkoa.

Gipuzkoa er den minste av fire provinser i Baskerland, og faktisk den minste i hele Spania. Det er her San Sebastian og Eibar ligger – der hvor han ble født.

– Hans væremåte er typisk en person som kommer fra Gipuzkoa. Han er en person som jobber hardt, en leder som tar ansvar, sier Recalde.

– Den siste uken har vist et prakteksempel på den personen Oyarzabal er. Han hadde to dårlige kamper, hvor han bommet på en stor sjanse mot PSV og straffespark mot Sevilla, men han gjemte seg ikke av den grunn. Etter kampen mot Sevilla gikk han bort til supporterne og ga drakten sin til en gutt, samtidig som at de sang hans navn. Oyarzabal er en stjerne i Real Sociedad, sier han.

Forbilde

Selv om Oyarzabal kanskje kan anses å være en av Europas mest undervurderte fotballspillere, så gjelder det ikke i San Sebastian. Der går det faktisk ikke an å bli så mye større enn ham.

– David Silva og Alexander Isak er helt fantastiske spillere. Alle liker dem, men går du ut på gata i San Sebastian, vil du se at alle barn har Oyarzabal-trøye. Sannheten er at alle vil være som ham. Han har oppnådd drømmen alle barn i Gipuzkoa har, og nå drømmer alle om å være som ham, forteller Recalde.

Den spanske journalisten forteller videre at Oyarzabal har fortalt ham at han blir rørt hver gang han er ute og ser barn som løper rundt med trøya hans.

De siste seks årene har tilbudene fra større klubber kommet jevnt og trutt, men for Oyarzabal virker det som at det ikke er noe interesse for å forlate klubben.

– Real Sociedad har et prosjekt som er spennende, og som blir bedre for hvert år. De har allerede vunnet ett trofé, og slåss med de store. Så har de vist at de kan lokke til seg bra spillere, og kjemper om Champions League-spill, sier han.

Klubblegende

Recalde mener det er en av grunnene til at Oyarzabal har valgt å bli værende, men det finnes en annen grunn som han tror er enda viktigere. Da Oyarzabal var liten og selv ett av de barna som løp rundt i gatene og strendene i San Sebastián, var det Xabi Prieto som var navnet bak de fleste trøyene.

Prieto spilte også for Real Sociedad hele sin karriere, tross interesse fra andre storklubber. Baskerne rykket til og med ned, men han mente at han ikke trengte å forlate klubben for å ha fremgang og for å nå sine drømmer.

– Jeg tror Oyarzabal tenker mye på Prietos kjente frase; "Man kan oppnå mye selv i Real Sociedad". Det er tydelig for ham at han kan få det til her, samtidig som at han vet at ingen andre steder vil være som San Sebastián for ham. Han har bra lønn, bærer draktnummer ti, kaptein på laget og alle elsker ham.

Til tross for at Oyarzabal bare er 24 år gammel, mener Recalde at det allerede nå finnes ting som indikerer at han aldri kommer til å forlate klubben.

– Han har sagt nei til så mange tilbud. Manchester City har banket på døra, Atlético Madrid er et annet eksempel på en klubb som i flere år har vist stor interesse for ham. Han er en spiller Simeone elsker. Det kreves veldig mye for at han noen gang skal forlate klubben, sier den spanske journalisten.

I San Sebastián er det ikke spillerne som spiller den vakreste fotballen eller oppnår de største tingene som vinner folkets hjerter. Det er spillere som Xabi Prieto og Mikel Oyarzabal som gjør det. De som jobber hardt og viser lojalitet.

