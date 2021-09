Slik har det gått med heltene fra Grorud Underdogs

Se den siste episoden i videovinduet over!



En av Norges mest spennende fotballklubber er lille Grorud, fra en bydel i Oslo med utfordringer.

Den nye serien som tar for seg Groruds debutsesong på det nest øverste nivået i norsk fotball handler om nettopp lille Grorud.

Mellom motorvei, skog og høyblokker blir seerne i dokumentarserien «Grorud underdogs» kjent med lokale supertalenter, en ung ambisiøs trener og et miljø som representerer hele verden.

Serien går på TV 2 play, og onsdag kveld ble siste episode gitt ut.

Det har nå nesten gått ni måneder siden siste episode ble spilt inn - kampen mot Lillestrøm på Åråsen i Desember 2020.

Siden den gang har det skjedd veldig mye i klubben:

Omar Bully Drammeh (18)

Unggutten som ble veid for lett for LSK sitt juniorlag hadde sitt gjennombrudd i Grorud forrige sesong, med lekne detaljer med ball i beina og et smittende humør. Men skader er noe som har fulgt ham de siste årene og denne sesongen er inget unntak, han har vært involvert i 4 kamper - ingen av dem i 90 minutter - grunnet en tretthetsskade i hofta.

COMEBACK: Omar Bully Drammeh etter 2-1 scoringen i cupen mot Lillestrøm på Grorud. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Men i tredje runde av cupen mot Lillestrøm spilte han sin første kamp fra start og noterte seg med et mål og viste seg om en av de beste spillerne på Grorudlaget i de 55 minuttene han spilte.

– Omar er en stjerne, han viser hva han kan når han ikke er skadet. Nå mangler det bare litt før han kan spille 90 minutter og det er noe vi trenger før de 11 siste kampene i ligaen, sier hovedtrener Johan Gjønnes Nilsen til TV 2 etter kampen.

Faysal Ahmed (33)

Den høyreiste kapteinen på fjorårets Grorudlag, mannen som satte krav til de andre guttene uansett om han kunne spille eller ikke. Han er selv vokst opp i Groruddalen og spilt i Grorud siden 2014.

Han gjorde kirurgiske inngrep i begge leggene forrige sesong og er enda ikke tilbake på banen.

Men han var tilstede ved benken i kampen mot Lillestrøm og ga strenge beskjeder til medspillere, motspillere og dommer i samtlige 120 minutter - selv om han ikke var i kamptroppen.

– Selv om jeg fortsatt er ute med skade, så er jeg ikke ferdig som fotballspiller enda. Jeg skal plage Omar og gutta litt til. Jeg er bare klar for enda en sesong i Obos, så nå skal vi tilbake i serien og klare å holde oss der, sier han selv etter kampen.

Christos Zafeiris (18)

Gutten som er født i 2003 og kom til Grorud før forrige sesong etter en overgang fra Vålerenga - hvor han ikke fikk noen kamper for førstelaget og kun tre kamper for Vålerenga 2.

STORTALENT Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB

Slo han igjennom forrige sesong, han spilte 20 kamper for de gulkledde og var ryktet til diverse klubber i eliteserien. Det endte med at han i sommer signerte for FK Haugesund og ble lånt tilbake til Grorud ut sesongen.

Denne sesongen har han så langt spilt alt som er av seriekamper for Grorud og scoret 3 mål. Han har også blitt fast inventar på Norges G18 landslag og er tatt ut i troppen til EM-kvalifiserings kampene mot Kosovo, Wales og Georgia som er i starten av oktober.

Martin Høyland (26)

Han ble kåret til årets Grorudgutt 2020 av fansen. Han scoret nest flest mål for Grorud i deres debutsesong i Obos-ligaen, som midtbanespiller. Han var den utespilleren i Obos-ligaen som silte flest minutter i 2020.

«En spiller man kan stole på i treningsarbeidet og i hver eneste kamp» - Eirik Kjønø

Oslo 20210809. Martin Høyland og Stabæk jubler etter seiern i eliteseriekampen i fotball mellom Stabæk og Sarpsborg på Nadderud stadion. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: Annika Byrde

Også han var utsatt for flust av rykter forrige sommer, i vinter og denne sommeren - og etter 130 kamper og 15 mål for Grorud - endte det med at han signerte for eliteserieklubben Stabæk og gikk rett inn i det laget. Der har han allerede rukket å spille syv kamper og notert seg for ett mål for klubben.

Stabæk som nå ligger nederst i Eliteserien og gikk på et tungt tap borte mot Strømsgodset i tredje runde av cupen.

Oscar Aga (20)

Det enormt store talentet som aldri slo helt igjennom i Stabæk, selvom han har 18 mål på 36 U-landskamper. Og debuterte i Eliteserien allerede som 17 åring i 2018 og fikk sju kamper den sesongen, følte han aldri at de satset helt på han.

– Der og da følte jeg ikke at de ville satse på meg og gi meg den tilliten jeg trengte, uttalte Aga til Eurosport tidligere i sommer.

KLAR FOR NYE UTFORDINGER Foto: Fredrik Hagen

Og da Grorud kom på banen og ga ham den tilliten han ønsket så var valget enkelt, han gikk til Grorud sommeren i 2019, da var laget i 2.divisjon. De rykket opp og han ble da med til Obos-ligaen hvor han ble toppscorer allerede første sesongen, med 15 mål.

Siden den gang har det bare gått oppover, han står nå med 16 Mål på 17 kamper denne sesongen, han har signert en kontrakt med Elfsborg, laget som ligger på en fjerdeplass i Allsvenskan. Han slutter seg til sin nye klubb i oppkjøringen til neste sesong.

Eirik Kjønø (30)

Mannen tok over et litt vaklende Grorudlag i Postnord-ligaen 2017 da han selv var 26 år og ble hovedtrener på fulltid i 2018, og holdt laget i ligaen begge sesongene for så å rykke opp i 2019 med en spillerstall som i følge ekspertene var ung og uerfaren.

UNGGUTT: Han er en av verdens yngste trenere på toppnivå. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han har også, tross sin unge alder, en bachelorgrad i trening, coaching og idrettspsykologi samt UEFA A-lisens. Og ledet dette laget til sikker plass i Obos-ligaen 2020.

Men etter debutsesongen i Obos med Grorud takket hovedtreneren ja til et tilbud fra Stabæk, der han gikk inn som assistent til Janne Jönsson, før denne sesongen.

– En epoke er nå over, og akkurat nå sitter jeg her med blandede følelser. Det er selvfølgelig både rart og litt trist å dra fra Grorud, men samtidig synes jeg det er et greit tidspunkt å dra på nå. Jeg føler jeg har gjort mitt i Grorud IL, sa Eirik Kjønø til Akers Avis Groruddalen den gangen.

Assistent var han frem til juli i år, da Jönsson måtte gå fra jobben som hovedtrener.

Da fikk Kjønø hovedansvaret for laget som nå ligger sist i Eliteserien. Han hentet blant annet sin tidligere elev Martin Høyland til Stabæk, og kjemper nå for å holde plassen i ligaen.

Se Grorud Underdogs på TV 2 Play