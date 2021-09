Dan Børge Akerø med gladnyhet etter boligtrøbbel: – Livet er bra

Dan Børge Akerø og kona kom hånd i hånd på rød løper onsdag kveld. Der kunne de avsløre at de endelig er på plass i ny leilighet, etter at de omsider har fått solgt luksusvillaen ved Pilestredet i Oslo.

Dan Børge Akerø (70) strålte sammen med kona Mette Heitmann Akerø (54) på den røde løperen utenfor Latter i Oslo. Der var de for å se på det nye showet til Ole Paus og Jon Niklas Rønning, som heter «Skilt ved fødselen».

– Det er to fremragende artister. Jeg kjenner dem godt, og har gjort det i mange år. Vi skal more oss i kveld. Det er to kreative hoder, og det er alltid noe nytt, sier Akerø lattermildt til God kveld Norge, og forteller at han gleder seg til humorlåtene, parodiene og generelt forestillingen.

– Vi savner å se deg i manesjen! Får vi se deg ha et TV-program eller et show?

– Nei, nei, nei! Jeg har passert 70 år. Nå er det finere å komme å se på andre ha show.

GJEST: Akerø og Heitmann var blant dem som hadde sikret seg en plass på premieren til «Ole Paus & Jon Niklas Rønning - Skilt ved fødselen». Før de gikk inn og nøt showet, slo han av en prat med pressen. Foto: Sondre Børrestad

Lykkelig par

Den spreke 71-åringen har også andre grunner til å smile. Han og kona har startet sin nye tilværelse på Majorstua i Oslo, etter at de omsider har fått solgt den mye omtalte villaen ved Pilestredet.

– Vi flyttet inn for 4-5 måneder siden. Det går veldig bra. Livet er veldig bra.

– Vi trives veldig godt, skyter kona Mette Heitmann Akerø inn, og er like blid og sprudlende som ektemannen.

De sier at leiligheten deres ligger sentralt til, mellom Majorstua og Marienlyst. Dette her et område hvor Akerø tilbrakte mye av barndommen sin, og er også nærme hans tidligere arbeidsgiver: NRK.

Luksusvilla

Det var ikke den letteste jobben å få solgt murvillaen på Fagerborg i Oslo, hvor de bodde i 33 år. VG, Dagbladet og Nettavisen har alle omtalt at boligen var til salgs, og at det var problemer med å få den solgt.

Allerede høsten 2020 kom boligannonsen ut, men det er kanskje ikke så rart at det tok litt tid å finne en selger, når prislappen var på over 28 millioner kroner. Nettavisen skrev senest i sommer at boligen fortsatt var på markedet.

Nå kan altså God kveld Norge avsløre at salget er gjennomført, og at paret stortrives i sin nye tilværelse.