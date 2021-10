Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om en Mercury Cougar 1978, skikkelig full-size amerikaner med V8-motor og det hele!

Høsten 1978 var jeg i USA på reportasjereise. Den gangen handlet det om et opphold «over there» på drøyt to uker, med jobber fra kyst til kyst; fra New York til Los Angeles, med mellomstasjoner i blant annet Detroit – som den gang var verdens bilmetropol nummer 1 – og Chicago.

Selvsagt inkluderte turen prøvekjøring av flere amerikanske biler, og da handlet det om full-size, selvsagt. De fullstore amerikanske bilene så vi fint lite på det norske markedet på denne tiden, så det å få kjøre slike modeller noen dager var en spesiell og nesten eksotisk opplevelse for en motorjournalist som til daglig opererte med modeller som Mazda 626 og 929, Volvo 240 og Ford Taunus!

I 230 km/t - med lastebil!

Jeg startet på en lang oppdragsliste i California, og bilen jeg hadde de første dagene her var en Mercury Cougar 1978-modell. Med den ble det blant annet en tur til Fresno, der jeg intervjuet verdens raskeste lastebilsjåfør, showmannen Tyrone Malone, som kjørte like bredt som han snakket...

Han hadde for øvrig en oppvisning på flyplassen i Fyresdal sommeren 1981, med stinn brakke og høy stemning da de svære trekkvognene braste av gårde bortover drag-stripa. Selv traff jeg ham igjen på Spa-banen i Belgia – og fikk en tur i «Super Boss» - en trekkvogn for semitrailer som herr Malone rattet i opphøyd ro med 230 km/t på speedometeret!

Fra førerplassen - romslig og lekkert. Foto: Shutterstock

11 kvadratmeter bil

Men altså, først til Fresno, som ligger ca. 35 mil nord for Los Angeles. På praktfulle veier med overraskende lave fartsgrenser var dette en kjøretur på bortimot seks timer, inkludert et par burgerstopp for å strekke på beina. Husker ikke i dag om det var Kentucky Fried Chicken eller McDonalds, men det samme kan jo det være.

I California er det ikke vanskelig å trives, og slik opplevde jeg det også der jeg duvet av gårde i behagelig tempo i 11 kvadratmeter bil.

Stilisert fjelløvehode foran på panseret. Foto: Sergey Kohl/Dreamstime.com

Ikke så tung likevel

Mercury Cougar var altså det vi kaller full-size, og målte knappe 5,50 meter i lengderetningen. Tverrveis var det 2 meter blank, og akselavstanden var 2,90 meter. Bilen var en 2-dørs coupé, og altså av galaktiske dimensjoner. Ikke vet jeg hvor langt panseret var, men halvannen meter var det sikkert!

Egenvekten var 1.793 kg, noe som egentlig høres ganske beskjedent i dag, med elbiler som veier opptil 2.500 kilo. Til gjengjeld fantes det lite av tunge sikkerhetssystemer i denne bilen.

V8 – men bare 136 hk

Kjøreegenskaper oppdaget jeg snart var noe helt annet enn det jeg var vant med fra europeiske biler. Det var mye komfort, med lett overdådige seter og lite innvendig støy – men lite å ty til for mer inspirert kjøring på smale og svingete veier. Jo, jeg fikk prøvd det også, og fant fort ut at for denne bilen var det highway som gjaldt.

Motoren i min Mercury Cougar 1978 var, selvsagt, en V8 på 5,0 liter. Men vent ikke flere hundre hestekrefter. På den tiden tok bilfabrikkene forholdsvis lite ut av motorene, og for meg betydde det her at jeg hadde 136 hk til disposisjon – ikke stort mer enn en småbil med litt selvrespekt i dag...

Rause dimensjoner også bakfra. Foto: Shutterstock

Populær modell

Derfor var da heller ikke bilen noe farts-fenomen. Den klarte faktisk 0-100 km/t på rundt 14 sekunder, noe jeg syntes var overraskende bra, størrelse og vekt tatt i betraktning. Toppfarten oppga Mercury til 168 km/t, og der får jeg tro dem på deres ord. Frykten for lurende sheriffer bak reklameskilt ble for meg sterkere enn lysten til å teste toppfart…

Mercury var en egen divisjon i Ford-konsernet, etablert i 1938, og i sameksistens med Lincoln siden 1945 og frem til merket ble nedlagt i 2010. Opprinnelig var planen at Mercury-modellene skulle fylle prisgapet mellom Ford og luksusbilene med Lincoln-logoen. Fjerde generasjon Cougar, som jeg kjørte, var en populær modell, som det ble solgt rundt 580.000 biler av i perioden 1977-1979.

