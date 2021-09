Nytt dødelig syndrom oppdaget i Danmark

To leger ved Rigshospitalet har funnet et syndrom i Danmark som tidligere kun er sett i USA.

Vexas-syndromet ble oppdaget av amerikanske forskere for første gang for under et år siden. Nå har legene Jakob Werner Hansen og Niels Graudal ved Rigshospitalet i Danmark identifisert syndromet også blant sykehusets pasienter, skriver avisen BT.

Vexus-syndrom er en svært sjelden autoinflammatorisk sykdom som hovedsakelig rammer middelaldrende menn over 50 år og oppover. Symptomene er varierte, og kan være alt fra bindevevssymptomer, uforklarlig feber, blodmangel, blodpropper og betennelse i bruks og lungevev og blodårer, hudforandringer og smerte fra nese og ører.

Kjente igjen symptomene

Oppdagelsen i Danmark kom ifølge BT etter at lege Werner Hansen leste en vitenskapelig artikkel om syndromet og kjapt gjenkjente mange av symptomene som karakteriserer sykdommen hos egne pasienter.

Flere av de mannlige pasientene ved sykehuset hadde nemlig gått med en rekke uforklarlige symptomer på sykdom, men uten at legene klarte å stille en diagnose. Etter å ha lest artikkelen fikk Werner Hansen ideen om at det kunne dreie seg om Vexas-syndrom.

Han kontaktet da Graudal, som er spesiallege i revmatologi , og sammen gjorde de gjort egne undersøkelser som viste at også danske menn lider av syndromet.

– Til nå har vi identifisert fem danske pasienter med syndromet, men det er allerede flere andre som skal undersøkes, så vi forventer at det blir flere, sier Werner Hansen til BT.

Går på X-kromosomet

Forskere tror at sykdommen kun rammer menn fordi syndromet knyttes til et gen som sitter på X-kromosomet, som menn kun har ett av. Forskerne tror at kvinner, som har to X-kromosomer, kan tåle at det ene genet blir rammet fordi det andre X-kromosomet sørger for en slas beskyttelse, skriver NBC News.

Amerikansk forskning på den relativt nyoppdagede sykdommen viser at den har høy dødelighet, men dette kan også henge sammen med at diagnosen er ny, og derfor ikke noe man kan behandles for ennå.

– Akkurat nå er det ikke noen konkrete behandlingsmuligheter, kun medisin som kan dempe symptomene. Men i fremtiden håper vi at det kan bli mulig å skifte ut dårlige stamceller hvis sykdommen blir oppdaget tidlig og pasienten kan tåle den typen behandling, sier Werner Hansen.