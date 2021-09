Stortalentet Bully (18) rystet gamleklubben, men LSK hindret cupflause

Grorud-Lillestrøm 2-3 (2-2 etter ordinær tid)

Unggutten, som er blitt et kjent fjes for mange gjennom TV 2 Play-serien «Grorud Underdogs», kom sent i gang denne sesongen på grunn av en skade. Derfor var cupkampen mot Lillestrøm bare hans andre fra start.

– Jeg har vært ute lenge med skadeproblemer. Det var deilig å vise glimt av hva jeg kan, sier 18-åringen til TV 2.

Dette må han forbedre

Den driblesterke spilleren, som oftest bare kalt Bully, roses av lagkamerat Preben Mankowitz.

– Når han har ballen i beina, er det nesten umulig å få tak i den, sier Mankowitz til TV 2.

– Du ser det litt i dag. Det er noe som ikke alle har når han drar av spillere. Han må bare få litt bedre kondisjon. Det er litt sykt at han er så ung og har så dårlig kondisjon, men når han får den på plass, kommer han til å herje i norsk fotball, fortsetter han.

Bully holdt ikke hele kampen mot LSK.

– Jeg tror jeg satt for lenge i pausen. Beina stivet helt, og så fikk jeg kramper i begge beina, forteller han.

Snudde kampen

Kampen så ut til å ta den ventede retningen da Ifeanyi Mathew sendte Eliteserien-gulljagende Lillestrøm foran etter halvspilt første omgang.

Men underdogsene fra Groruddalen nektet å la seg herje med. Først utlignet Henrik Bredeli på straffe. Så var det duket for Drammeh, som oftest bare kalt Bully.

Den offensive og driblesterke midtbanespilleren mottok ballen langs venstresiden. 18-åringen spilte vegg med en medspiller, satte på turboen, dro seg forbi en Lillestrøm-forsvarer og plasserte ballen i hjørnet.

Se målet øverst (video med tillatelse fra NRK).

Bully jublet hemningsløst mot klubben han forteller i «Grorud Underdogs» at han ikke kom med på juniorlaget til.

Obosliga-jumboen forsvarte seg med nebb og klør i andre omgang, men ledelsen glapp like før slutt etter mål av Vetle Dragsnes. Da måtte ekstraomganger til.

Der kunne det like gjerne vært Grorud som tok ledelsen etter et par store sjanser. Målsniken Thomas Lehne Olsen kom dem imidlertid i forkjøpet og sendte Lillestrøm videre fra fjerde runde.

– Det var trått. Vi får aldri noe særlig fart i det, oppsummerer Lillestrøm-trener Geir Bakke overfor TV 2.

PS! Her kan du se episodene som er ute av «Grorud Underdogs» på tv2.no: