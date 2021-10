Gjør du dette når du skal selge bilen, kan du få trøbbel flere år etterpå

TV 2 hjelper deg har fortalt om bilforhandleren som har krasjet, råkjørt og «børnet» kundenes biler.

BØRNING: Her misbruker bilforhandleren en av kundenes biler. Foto: Privat

Den aktuelle bruktbilforhandleren driver med det som kalles fullmakts- eller formidlingssalg. Vedkommende er bare mellommann mellom selger og kjøper. Dermed vil du som bileier bli sittende igjen med regningen på skadene hvis bilforhandleren går konkurs og ikke kan gjøre opp for seg.

– Ikke lurt

Men det er ikke det eneste problemet med denne type salg, ifølge NAF-advokat Vigdis Svennungsen.

– Slikt salg kan være problematisk fordi det er en annen lov som gjelder når du selger via en profesjonell mellommann enn privat. Hvis du selger privat, er det kjøpsloven og to års reklamasjonsrett som gjelder. Men selger du via en mellommann er det plutselig bruktkjøpsloven, og da er det fem års reklamasjonsrett. Så det du gjør er å betale en mellommann for å få et større ansvar enn det du egentlig behøver.

– Det høres ikke så lurt ut?

– Nei, det er ikke noe lurt i det hele tatt, sier Svennungsen.

Mange av bilbutikkene som driver med såkalt formidlingssalg vil også kunne kjøpe bilen direkte fra selgeren, men da får du som bileier adskillig lavere betalt for bilen.

ADVARER: NAF-advokat Vigdis Svennungsen mener folk bør unngå å selge bilen via fullmaktssalg. Foto: TV 2 hjelper deg/Ørnulf Riisnæs.

Broom-Benny advarer kjøpere

For en bilkjøper er det også problematisk å kjøpe en bil ved et såkalt fullmaktssalg, sier reporter Benny Christensen hos nettbilstedet Broom:

– Ved et slik kjøp må man forholde seg til to parter, både forhandleren og privatpersonen som har solgt bilen. Kommer du til forhandleren med en feil etter to-tre år, kan de si: «Sorry Sam. Denne bilen er solgt i fullmaktssalg. Så vi har ikke noe ansvar». Så du må ta kontakt med den forrige eieren, en privatperson du aldri har møtt.

– Hvis du skal kjøpe en slik bil, må du få veldig god pris, sier Benny, som heller vil anbefale å følge hans tips.

Gode råd for bruktbilkjøp Benny har 8 råd man bør følge når man kjøper bil. Skriv kontrakt. Ha mest mulig skriftlig i kommunikasjonen rundt bilen. Sjekk kilometerstand, årsmodell og EU-kontroll. Sjekk om det er gjeld knyttet til bilen. Sjekk om årsavgift er betalt. Sjekk at selger eier bilen. Sjekk serviceheftet. Er alle servicer foretatt og hvor lenge er det til neste service. Sjekk tilstanden på bilen. Sjekk om bilen har garanti....og sjekk den lille skriften.

– Ekstra mye problemer

NAF-advokaten mener at fem års reklamasjon er svært krevende også for selger:

– Du risikerer at om fire og et halvt år kommer en person som du aldri har møtt og sier at du må stå ansvarlig for reparasjon av bilen?

– Ja, det stemmer. Og det ser vi en god del tilfeller av, forteller NAF-advokat Svennungsen.

– Det kan være større feil som at girkassen ryker. Det kan koste mellom 40 000 og 120 000 kr. Jeg tror det er veldig lite kunnskap om dette, og jeg tror at veldig mange selger via mellommann nettopp for å unngå problemer, og isteden får de bare ekstra mye problemer, sier Svennungsen og gir følgende råd:

– Selg privat eller selg til en forhandler. Alternativet kan være slikt som nettbil.no som selger til forhandlere. Fullmaktssalg er absolutt den dårligste løsningen.