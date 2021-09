Gratis pendlerboliger skal ses på med «eksternt blikk»

Tirsdag kveld ble det kjent at Stortingets administrasjon har hyret inn advokater til å se på de skattemessige sidene av ordningen. Nå melder Aftenposten at også resten av gjennomgangen skal gjøres av eksterne.

«Administrasjonen bes om å gjennomføre en ekstern gjennomgang av regler og kontroll med pendlerboliger», heter det i vedtaket, som avisen har fått tilsendt.

Beslutningen kommer etter at Stortingets flertall tirsdag tok til orde for det samme.

– Presidentskapet ønsker en bred gjennomgang. Derfor har vi besluttet at vi ønsker at det skal skje eksternt, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen til TV 2.

KONTROLLER: Riksrevisjonen kritiserer Stortingets administrasjon for ikke å ha tillatt kontroller av skatteregler for stortingsboliger. Det avviser stortingspresident Tone Trøen. Foto: Aage Aune / TV 2

– Viktig for tilliten

Trøen sier at de har ordninger for politikere som fungerer etter hensikten, men ønsker et «eksternt blikk» på dem.

– Det er viktig for tilliten til ordningen og stortingsrepresentantene som trenger å få avklart hvordan ordningen skal være, også på grunn av det skattemessige, sier Trøen.

I tillegg til at pendlerboligordningen og de skattemessige sidene av ordningen skal gås gjennom, er også en tredje undersøkelse: En gjennomgang av etterlønn- og fratredelsesytelsene.

Trøen sier at det ikke er klart hvilken ekstern aktør som skal gå gjennom pendlerboligordningen.

Hun sier at gjennomgangen vil ta «noe tid», og at det er det nye stortinget som kommer til å behandle dette.

FERDIG: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad varslet lørdag sin avgang som både partileder og barne- og familieminister etter avsløringer om at han i årevis har hatt gratis pendlerbolig uten å betale skatt. Foto: Annika Byrde / NTB

– Kan granske saken

Riksrevisor Per-Kristian Foss uttalte nylig til Aftenposten at han gjerne skulle gått inn i pendlerbolig-saken, men at han ikke kan.

Bakgrunnen var at Stortingets presidentskap og administrasjon i 2017 stilte spørsmål ved om Riksrevisjonen hadde hjemmel da de undersøkte sikkerheten på Stortinget i 2017.

Han tolket også Stortinget slik at de heller ikke ønsket flere etterlevelsesrevisjoner med sin administrasjon.

Trøen hevder overfor TV 2 at Riksrevisjonen har mandat til å gjennomføre kontroll av Stortinget.

– Jeg mener at det eneste de utsatte var etterlevelsesrevisjonen på sikkerhetsområdet, og at de selv har bekreftet i et brev at deres regnskapsrevisjon, den som de gjør årlig, også innebefatter i det mandatet å foreta etterlevesesrevisjon, sier Trøen.

Riksrevisor Foss sier til TV 2 mener han har blitt forhindret i å undersøke Stortingets administrasjon siden 2017.

– Da vi hadde møte med daværende stortingspresident Olemic Thommessen, ble også vi sjokkert over at vi fikk et bastant stopp på en type kontroll som Riksrevisjonen hadde gjennomført siden 1918, sier Foss.

FIKK STOPP: Riksrevisor Per-Kristian Foss kritiserer Stortingets administrasjon for ikke å ha tillatt kontroller av skatteregler for stortingsboliger. Foto: Aage Aune / TV 2

Riksrevisjonen mener at de hadde funnet ut at regelverket rundt pendlerboliger hadde blitt praktisert feil, hvis de hadde fått sjansen til å sjekke dette.

– Ja, for det er typisk noe Riksrevisjonen undersøker, om praktiseringen av regler slik reglene er forutsatt, sier Foss.

Gikk av

Aftenposten har de siste ukene hatt en rekke avsløringer om politikere som har betalt for lite i skatt på pendler- og statsrådsboliger.

Sist lørdag gikk Kjell Ingolf Ropstad av som KrF-leder og statsråd etter at han innrømmet å ha tatt grep for å slippe skatt på statsrådsboligen som han har hatt fra 2019.

Ifølge avisen har også Venstres Sveinung Rotevatn og KrFs Tore Storehaug til sammen betalt minst 400.000 kroner for lite i skatt på stortingsleilighetene.

Også SVs Freddy Øvstegård har ikke betalt skatt for pendlerboligen han har fått tildelt, skriver Sarpsborg Arbeidsblad.

– Jeg har hele tiden vært åpen om min situasjon og tatt opp skattespørsmålet med Stortingets administrasjon flere ganger. Svaret jeg har fått, er at opplysningene jeg har gitt om min bosituasjon er innberettet til Skatteetaten, at alt er i orden, og at jeg ikke skal foreta meg noe mer. Da er det frustrerende at det jeg får opplyst fra Stortingets administrasjon likevel viser seg å være feil, sier SV-politikeren til avisen.

Han legger til at han selvfølgelig vil betale for seg, og også etterbetale dersom det må til. Dette har han selv tatt initiativ til gjennom å kontakte Stortingets administrasjon, understreker han.