«Kompani Lauritzen»-festen ble avbrutt av politiet: – God stemning på middagen

VG skriver at deltakerne fra «Kompani Lauritzen» måtte dempes på Scandic Elgstua.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, bekrefter hendelsen overfor God kveld Norge.

Fest

Dahl forteller at produksjonsselskapet bak Kompani Lauritzen, som for øvrig er Seefood, laget en fest for deltakerne. Dette for å markere at innspillingen av årets sesong er ferdig.

– Stemingen var god, som den ofte er etter en lang innspilling, sier Dahl.

Noen av Kompani Laurtizen-deltakerne ønsket å fortsette festen på hotellet, og stelte i stand nach. Nachet var ikke i regi av produksjonsselskapet, og det var der politiet måtte gripe inn.

– Nektet å dempe seg

Det var natt til onsdag at deltakerne fikk politiet på dør i Elverum.

«Politiet tilkalt for å avslutte en fest på et hotell, etter at festdeltagerne nektet å dempe seg etter anmodning fra de ansatte. Festen avsluttet», skrev politiet på Twitter i halv fire-tiden.

Dahl ønsker ikke å fortelle hvilke deltakere som var involvert i festlighetene. Han beklager til hotellgjester som eventuelt ble holdt våkne.