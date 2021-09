Politiet advarer: – Ta kontakt om du får en slik oppringning

Det er Innlandet politidistrikt som kommer med advarselen. På Twitter skriver de at politiet aldri vil be om sensitiv informasjon over telefon.

– Ta kontakt med politiet om du har blitt oppringt av noen som utgir seg for å være politi.

Til TV 2 forteller operasjonsleder Øyvind Bakken at de i dag har fått inn flere meldinger om slike oppringninger.

– Nummeret som vises når det ringer tilsier at samtalen kommer fra politiet, og personen presenterer seg som en fra politiet. Videre bes det om sensitiv informasjon, noe politiet aldri ville gjort.

#Innlandet: Politet advarer om oppringning fra en person som utgir seg for å være politi. Husk at politiet aldri vil be om sensitiv informasjon pr tlf. Ta kontakt med politiet på tlf. 02800 om du har blitt oppringt av noen som utgir seg for å være politi. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) September 22, 2021

Denne typen svindelforsøk er ikke nytt for politiet. Senest i august advarte Vest politidistrikt om at svindlerne hadde gått over fra å bruke nødnummeret 112 til å bruke politiets info-nummer 02800.

– Nok en melding om oppringning fra 02800 der en påstått politimann med østlandsdialekt ber om å få detaljerte og private bankopplysninger fordi bankkortet skal være misbrukt, skrev politiet den gang.

– Når publikum ber om å få ringe tilbake, blir svindelen åpenbar. Ikke gi fra deg bank-ID, melder politiet.