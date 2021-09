Dyr strøm kan gi lav rente

Alle forventer at Norges Bank vil heve styringsrenten med 0,25 prosent torsdag. Men det kan påvirkes av strømprisene, mener sjeføkonom.

Line Rønning og Thomas Hagen skal flytte fra treromsleiligheten på Majorstuen til en nyinnkjøpt tomannsbolig på Smestad i Oslo. Det vil kreve at boliglånet økes med flere millioner kroner, men Linn Rønning mener uansett at tiden nå var inne.

– Vi fikk to barn, en på tre og en på ett, og da ble det litt for trangt. Vi trenger noe større, litt mer boltreplass og litt mer uteareal for jentene, sier hun.

– Men det er kjempedyrt her i Osloområdet, og vi fikk litt vondt i magen i budrundene, men det måtte bare til.

Alle venter rentehopp

Med et klart større boliglån er Linn og Thomas spente på renteutviklingen fremover. Alle forventer at styringsrenten settes opp fra null til 0,25 prosent på torsdag, men i Danske Bank forventer de at renteutviklingen blir enda sterkere enn den rentebanen Norges Bank presenterte før sommeren, som gav en styringsrente på 1,75 prosent i slutten av 2024.

– Vi tror på en ganske sterk økonomisk gjenhenting både i Norge og i utlandet, og mye sterkere enn det Norges Bank har lagt til grunn, sier Jacob Børs Lind, som er leder for bankens rentefond.

– Så vi ser for oss at styringsrenten kan komme opp i to prosent i løpet av de tre årene, legger han til.

– Stopper på 1,25 prosent

I så fall vil boliglånsrenten fra bankene nærme seg fire prosent. Hos Norges største bank tror de imidlertid på en svakere renteoppgang.

– Vi tror at Norges Bank styringsrente i slutten av 2022 kommer opp i 1,25%, og der tror vi det stopper. Vi tror at på det tidspunktet er gjenhentingseffekten borte, og norsk økonomi kommer til å vokse i en mer moderat takt, som igjen vil kreve en viss rentestimulans, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Hun tror heller ikke på noen dobbeltsmell for økonomien i norske husholdninger.

– Nei, skulle vi få et skrekkscenario når det gjelder strømprisene, tror jeg Norges Bank vil være litt mer forsiktig med å heve renten. Det er for tidlig å konkludere med hva strømprisene blir i vinter, men jeg tror ikke norske forbrukere skal frykte for den dobbeltsmellen med renteøkning og en veldig sterk oppgang i strømprisene, sier Kjersti Haugland.

Is i magen

Hos familien Rønning Hagen har de foreløpig is i magen.

– Vi tar det hele med ganske knusende ro. Det er jo noe vi visste ville komme, og først og fremst så er det familien og det behovet vi har for litt mer plass som går før en eventuell renteøkning, sier hun.

– Dette bestemmes av vårt behov som familie, og det er jo helt uavhengig av om renten går opp eller ned. Det behovet vi har er der jo, og forhåpentligvis vil ikke renteoppgangen gå så altfor fort, da.