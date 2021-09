Kollisjon mellom MC og bil – person til sykehus

Sør-Øst politidistrikt rykket ved 15.20-tiden onsdag ut til Sande etter melding om at en motorsykkel og en bil hadde kollidert ved Sandesenteret.

– Vi er på stedet og MC-føreren får behandling der. Det er stor materielle skader på kjøretøyene, forteller operasjonsleder Jan Kristian Johnsen til TV 2.

Operasjonslederen forteller at ulykken har skjedd i et kryss og at det nesten skal ha blitt en front mot front-kollisjon.

Like over klokken 16.30 opplyser politiet at MC-føreren er fraktet til sykehus i for en sjekk.