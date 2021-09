Jakten på kjærligheten-frier trakk seg – nå forklarer hun hvorfor

Jakten på kjærligheten-eventyret for bonden Stefan Gundersen (50) har ikke bare vært enkelt så langt.

I forrige episode måtte 50-åringen forlate innspillingen da han skulle velge hvem han ville ha med seg videre fra speed-datene. Årsaken var at han simpelthen hadde glemt navnene på frierne som sto foran ham.



Denne uken skjer det nok en uforutsett hendelse for bonden fra Rømskog i Viken. En av frierne hans ønsket plutselig å reise hjem.

Sterkere følelser

Det var Hege Frikksdatter (56) som valgte å trekke seg, og nå forklarer hun årsaken til avgjørelsen.

– Jeg skjønte tidlig det var flere av damene som hadde fått sterke følelser for Stefan. Det hadde ikke jeg. Derfor synes jeg det var riktig å trekke meg, sier Frikksdatter til TV 2 på telefon.

Videre sier hun at det hadde blitt feil, både ovenfor Gundersen og de andre kvinnene, å fortsette. Hun var ikke forelsket, men oppfattet at flere av de andre frierne var det.

– Jeg ville ikke være årsaken til at ting ble vanskeligere for de andre, i og med at vi ikke var på samme følelsesmessige nivå, sier Frikksdatter.

Kom ut av det blå

Gundersen var veldig overrasket over valget Frikksdatter tok, og ble sittende igjen nokså målløs etter hun fortalte nyheten.

– Det kom helt ut av det blå. Jeg hadde ikke fått noen signaler som skulle tilsi at hun ville trekke seg, snarere tvert imot. Hun var ikke sjenert på speed-daten, sier han til TV 2 over telefon.

Til tross for at Gundersen ble tatt på sengen av valget, forstår han hvorfor. De hadde ikke lært hverandre å kjenne særlig godt, og han oppfattet Frikksdatter som veldig bevisst på valget sitt og valgte å respektere det.

– Hadde det vært senere i programmet hadde jeg kanskje forsøkt å overtale henne til å bli litt lenger, men hun sa det på en bestemt og høflig måte. Og da er det jo greit.

Selv forklarer Frikksdatter at hun ikke angrer på valget om å trekke seg, og at hun fortsatt føler det var riktig avgjørelse å ta.

– Nesten litt stygt gjort

Selve fellesdaten til Gundersen og frierne var også spenningsfylt. Lunsjen begynte nemlig med en chili-spisekonkurranse. Gundersen skjønte at dette kunne være en utfordring for de fleste, men ettersom han dyrker chili på gården, ønsket han å se hva frierne tålte.

– Jeg er veldig glad i chili, så det var et naturlig valg. Men det var også et bevisst valg. Jeg var klar over at dette var nesten litt stygt gjort, men samtidig ville jeg se hvor langt de var villige til å strekke seg.

Han ble positivt overrasket over hvor lenge de holdt ut.

– Jeg trodde ikke vi skulle komme så langt som til Carolina Reaper. Så der var jeg kraftig imponert, for det er verdens sterkeste chili, forklarer Gundersen.



Frikksdatter kunne selv ikke delta på konkurransen, da hun ikke tåler fersk chili. Det var også under chilispisingen hun forsto hvor mye det betydde for flere av damene å flytte inn på gården med Gundersen.

– Det tydeliggjorde veldig for meg hvor viktig det var for flere av damene å gå videre, og jeg var ikke der hvor de var.

En stor opptur

Selv om Frikksdatter ikke fant kjærligheten med Gundersen, beskriver hun Jakten på kjærligheten-opplevelsen som en eneste stor opptur.

– Vi damene hadde en veldig god kjemi, så det var akkurat som å være på leirskole med de beste jentevenninnene dine. Nesten bedre enn å kapre bondehjertet!, sier hun og ler.

Hun forklarer også at hun har fått flere hyggelige tilbakemeldinger fra venner og bekjente etter deltakelsen i programmet, og det føltes som om hun surfet på en bølge av kjærlighet. Hun ønsker å oppfordrer andre til å ta en utradisjonell sjanse på kjærligheten.

– Hvis du kjenner at du litt lyst å melde deg på Jakten på kjærligheten, så gjør det! Det gir deg mye mer enn den lille frykten du kjenner på.

