Det ene talentet etter det andre forsvant - den nye generasjonen har andre planer

Norge har noen av de beste U23-syklistene i verden og er blant favorittene på fredagens fellesstart i VM. De tror forholdene for å lykkes nå er bedre enn for de som kom før dem.

Norge plukket nemlig med seg en anseelig mengde medaljer fra VM i begynnelsen av forrige tiår. De fleste av medaljørene har imidlertid gitt seg med syklingen.

Eline Brustad (VM-sølv på fellesstarten i juniorklassen 2012) ga seg som 20-åring

Proffene Truls Korsæth, Sindre Lunke og Vegard Breen ga seg før fylte 28 år, og de får snart følge av Daniel Hoelgaard (28)

Grunnene til at disse ikke lenger sykler er naturligvis mange og sammensatte.

Noen av de ga seg på grunn av skader og sykdom, noen på grunn av manglende tilbud fra profflag, og flere ga seg fordi de ville vie livet sitt til noe annet enn sykling.

– Man har aldri hatt det bedre som syklist i Norge enn nå

– Jeg vet ikke, men man har mange muligheter i Norge. Man kan leve et veldig bra liv (utenfor idretten, journ. anm.), og sykling er ikke for alle. Jeg tror det er litt derfor, sier Søren Wærenskjold, og trekker frem det økonomiske aspektet:

– I andre land, som Spania, Italia og Frankrike, er det enda mer lukrativt økonomisk. Men jeg tror de guttene her i alle fall kommer til å fortsette en stund til. Og det hjelper å ha et lag som Uno-X også, et lag som er i utvikling.

Med «de guttene her» mener Wærenskjold U23-landslaget som skal sykle fellesstarten i VM på fredag.

Lagkameraten til Wærenskjold på Uno-X, Tobias Halland Johannessen, tror timingen for å ville satse på sykling aldri har vært bedre.

– Vi som er her kunne jo ikke ha truffet bedre. Eller, muttern og fattern kunne ikke ha truffet bedre! Man har aldri hatt det bedre som syklist i Norge enn nå. Man har et system hvor man kan gå stegene. Så gjengen som er syklister nå er ekstremt heldige. Så vi kan nok holde på lenge, sier årets vinner at Tour de l'Avenir, «Ungdommens Tour de France».

– Vi har troen

Tobias Halland Johannessen og Wærenskjold får med seg Anders Halland Johannessen (tvillingbroren til Tobias), Tord Gudmestad, Idar Andersen og Martin Bugge Urianstad på fredagens fellesstart.

Samtlige har hatt imponerende sesonger og markert seg internasjonalt, noe som gjør Norge til en av favorittene på fellesstarten på fredag.

– Er dette et av de bedre U23-lagene Norge har stilt opp med i et VM?

– Ja, det vil jeg tro, men vi hadde jo også 2014-laget med Sven Erik Bystrøm og co. som gjorde det veldig bra. Målet er uansett å gjøre det bra på fredag, og vi har troen på det, sier Wærenskjold.

– Førsteinntrykket er dritbra

2014-laget tok gull og bronse med nevnte Bystrøm og Skjerping, mens Norge også tok gull i 2016 med Kristoffer Halvorsen og i 1997 med Kurt Asle Arvesen.

Grovt sett kan Norge lene seg på Wærenskjold og Gudmestad om det skulle bli spurt fra en større gruppe, mens de andre på laget kan skinne om det blir så hardt at feltet tidlig tynnes ut.

– Kan nordmenn forvente at dere er med i medaljekampen i år?

– Det har vi absolutt forventninger om. Det er målet, at vi har flere der fremme og flere muligheter til å ta medaljer. Jeg tror vi har folk for et hvert scenario, så målet er absolutt å kjempe om medaljer, sier Anders Halland Johannessen.

– Hva er førsteinntrykket av løypa?

– Den er sinnssykt kul. Du ser allerede nå at det kommer til å bli festivalstemning langs løypa. Førsteinntrykket er dritbra, sier han.

– På en skala fra 1-10, hvor tøff er den?

– Det kommer an på hvordan det blir kjørt. Men om guttene her får det som de vil, så blir det 10!