Får tyn i intern gruppe før Ryder Cup-debuten: – Jeg tåler en på trynet

Denne uken debuterer Viktor Hovland i Ryder Cup. En golf-turnering som startet i 1927 som en lagkonkurranse mellom Storbrittania og USA. I 1979 ble det imidlertid omgjort til å være en turnering mellom Europa og USA.

Turneringen spilles annethvert år og er dermed en av svært få anledninger der de profesjonelle golfspillerne har muligheten til å kjenne på lagfølelsen i den ellers svært individuelle idretten.

Det er noe Viktor Hovland ser fram til.

– Det er en stor anledning og man vet hva det betyr for folk. Det er ekstra behagelig å komme i garderoben med gjengen. Spillerne og alle rundt det har mye erfaring. Det hjelper nok ikke bare meg, men også andre nye spillere i gamet, sier Viktor Hovland på en pressekonferanse tirsdag.

Han forteller at de allerede da, etter omtrent 24 timer sammen, hadde begynt å få en god lagfølelse i gruppen. Han forteller at han vil benytte anledningen til å innhente verdifull læring fra mer erfarne spillere i gamet. Det i tillegg til å bli kjent med de elleve lagkameratene som skal kjempe for Europas ære.

– Kan ta et slag i ansiktet

Hovland røper også at en drittslenging, i vennlig tone, allerede er i gang i en intern chattegruppe mellom utøverne.

– Noen har funnet litt gamle bilder av meg og hatt det artig med det, men det er bare gøy, sier Hovland med et smil om munnen.

Han har også snakket om chattegruppen med golf.com.

– Jeg tar ikke noe for personlig. Jeg tåler en på trynet, sier nordmannen.

Hovland ønsker ikke å avsløre altfor mye om hva det prates om.

– Jeg bør kanskje ikke avsløre for mye, men nei, det kan være hva som hva som helst. Maten du lager, hva du spiser. Det er bare for å bli bedre kjent med hverandre. Jeg vil si vil alle er ganske høylytt i den. Det er ikke bare en eller to som bare fyrer av og irriterer resten av gruppen. Vi er alle ganske aktive i den, forteller 24-åringen.

Han tror chattegruppen rett og slett har en positiv innvirkning på lagmoralen.

– Det gjør oss mer sammensveiset, fastslår Hovland.

– Gjør få feil

Discoverys golfekspert Marius Thorp ser frem til helgens turnering hvor spillerne nå skal legge vekk tanken om seg selv. Nå handler det først og fremst om nasjon, kontinent og laget.

– Det betyr enormt mye for både utøverne og folk rundt. Det har blitt litt European Tour mot PGA Tour. Det er ikke minst et gigantisk arrangement hvor utøverne kommer til å gi alt, sier Thorp til TV 2.

Han tror dette har vært et livslangt mål for Hovland. Egenskapene og ferdighetene til den 24 år gamle golfspilleren tror eksperten også passer turneringsformatet ypperlig.

– Han gjør få feil og det er vanskelig å vippe ham av pinnen. Han mangler litt erfaring, men mye av det man ser etter i en Ryder-spiller har man i Viktor.

I tillegg til ferdighetene som ligger i bunn, vil det være helt avgjørende å ha en riktig partner. I tillegg til å gå single-runder er det nemlig også par på to og to som skal kjempe sammen mot en annen duo fra motstandernes lag. Turneringen er fordelt på tre øvelser som er «Four ball», «Foursomes» og «Singles». Les beskrivelsen av øvelsene i faktaboks.

Øvelsene i Ryder Cup Turneringen er fordelt på tre øvelser som er «Four ball», «Foursomes» og «Singles» «Four ball»: Hvert medlem av et to-mannslag har sin egen ball. Dermed er det fire baller i spill på hvert hull. Lagene skal så telle de laveste resultatene av begges forsøk på hvert hull hvor den med lavest score vinner hullet. Om det står likt vil det være poengdeling. «Foursomes»: To-mannslag med én ball per hull. Her bytter spillerne på tur om hvem som slår frem til alle hull er fullført. Her rullerer man hvem som begynner med utslag på oddetallshull og partallshull. Laget med laveste scoren per hull vinner hullet. Om det står likt vil det være poengdeling. «Singles»: Hver kamp vil én utøver fra hvert lag kjempe mot hverandre. Spilleren med lavest score på hvert hull vinner hullet. Om det står likt vil det være poengdeling.

– De bruker data, statistikk og analyse for å finne de som matcher både spillemessig og personlig. Det er tolv spillere som snakker forskjellig språk selv om de fleste snakker bra engelsk. Viktor er ikke like utagerende som mange av de andre er. Det handler om å matche en som kan tilpasse seg kvalitetene til Viktor bra.

– Hvem vil du helst se ham sammen med?

– Rory McIlroy. De to sammen tror både jeg og flere andre vil gå godt sammen. Ingen amerikanere har nok veldig lyst å møte de to, sier Thorp som i tillegg trekker fram Paul Casey som et annet alternativ.

Dette mener Discoverys golf-ekspert Marius Thorp om Europa-laget:

Jon Rahm:

Nasjonalitet: Spania

Alder: 26

Deltakelse i Ryder Cup: én gang.

Historikk: tre kamper, én seier og to tap.

Verdensener. Jeg trenger vel egentlig ikke å si mer enn det. Enkelt og greit verdenseneren. Har ikke solid erfaring fra denne typen turneringer, men det er en spanjol med masse lidenskap og stolthet som skal være en slags ledestjerne i Ryder Cup.

Tommy Fleetwood:

Nasjonalitet: England

Alder: 30

Deltakelse i Ryder Cup: én gang.

Historikk: fem kamper, fire seire og ett tap.

En av de store stjernene for tre år siden. Har en del forventninger til seg på sine skuldre. En solid spiller med massevis av erfaring som er en god matchspiller. Man forventer at han skal bidra, og han må bidra om Europa skal ha muligheten.

Tyrrell Hatton:

Nasjonalitet: England

Alder: 29

Deltakelse: én gang

Historikk: tre kamper, én seier og to tap.

Veldig lidenskapelig spiller som spiller med hjerte utenpå drakta, både med positiv og negativt fortegn. Han må bruke det mentale positivt fremfor å la det gå innover seg. Han kan miste det litt mentalt. Det har man verken tid eller råd til i Ryder Cup. Han gir aldri opp og kommer til å kjempe hele veien.

Rory McIlroy:

Nasjonalitet: Nord-Irland

Alder: 32

Deltakelse: fem ganger

Historikk: 24 kamper, elleve seire, ni tap og fire uavgjort.

En av verdens beste når han er påskrudd. Det er veldig vanskelig å slå han når er på topp. Historikken er ikke så god som man kan forvente i Ryder Cup, men man forventer at han går foran og tar poengene. Han er en av de som må ta ansvar.

Viktor Hovland:

Nasjonalitet: Norge

Alder: 24

Deltakelse: debut.

Massivt potensiale og har mange av de riktige kvaliteten på plass. Spenningsmoment er på hvordan han vil håndtere Ryder Cup. Det blir spennende å se om han får ut mer lidenskap som man vet han har i bunn. Han er kontrollert og behersket, men i Ryder Cup kan det komme frem mye lidenskap. Det er viktig for å bygge opp positive opplevelser, samtidig som man sender signaler til motstanderne. Men det er vel en grunn til at alle andre har sagt de ønsker spille med ham.

Paul Casey:

Nasjonalitet: England

Alder: 44

Deltakelse: fire ganger.

Historikk: tolv kamper, fire seire, tre tap og fem uavgjort.

Masse rutine og en av de beste jernspillerne i hele verden. Går litt under radaren. Har ikke det største navnet, men er en kjempespiller som jeg tror kan spille én eller to kamper med Viktor. Han blir viktig med tanke på erfaring.

Matt Fitzpatrick:

Nasjonalitet: England

Alder: 27

Deltakelse: én gang.

Historikk: to kamper, to tap.

Veldig usikkert kort. Var med i 2016 og tapte begge han spilte da. Han har ikke vært i strålende form den siste tiden, men spiller med masse stolthet og lidenskap. Kommer til å kjempe, men jeg tror ikke han får spille mye fredag eller lørdag. Veldig god putter.

Lee Westwoord:

Nasjonalitet: England

Alder: 48

Deltakelse: ti ganger.

Historikk: 44 kamper, 20 seire, 18 tap og seks uavgjort.

Gamlefar i huset. Han spiller nå sin ellevte Ryder Cup. Han har faktisk spilt omtrent like mange kamper som det amerikanske laget har gjort til sammen. Han vil jeg nesten si er like viktig av banen, som han er på banen. Han er stabil og kommer til å levere gode runder. Det gjenstår å se om han har x-faktoren til å briljere, men han vet hva som kreves og det er viktig å ha med seg.

Bernd Wiesberger:

Nasjonalitet: Østerrike

Alder: 35

Deltakelse: debut.

Veldig usikkert kort. Han har spilt bra i Europa men aldri fått det til i USA. Det er ikke bra når de nå spiller i USA. Jeg tror han kanskje får en kamp sammen med Garcia, men jeg tror han har i all hovedsak fått beskjed om å være klar til søndag. Voksent spill og slår bra, men er veldig usikker. Han er nok den man forventer minst av.

Shane Lowry:

Nasjonalitet: Irland

Alder: 34

Deltakelse: debut.

«Rookie» med navn, men ikke med ferdigheter. Han har tunge titler bak seg. Han er ny, men man vet man får stolthet og fighting. Han er fantastisk på nærspill, men han får nok ikke spille alle kampene før søndagen kommer.

Sergio Garcia:

Nasjonalitet: Spania

Alder: 41

Deltakelse: ni ganger.

Historikk: 41 kamper, 22 seire, tolv tap og syv uavgjort.

Tidenes poengplukker for det europeiske laget i Ryder. Det sier sitt om standingen han har. Han har vært med siden 1999 så han er en kontinuitetsbærer.

Ian Poulter:

Nasjonalitet: England

Alder: 45

Deltakelse: seks ganger.

Historikk: 22 kamper, 14 seire, seks tap og to uavgjort.

Den tredje kontinuitetsbæreren hos det europeiske laget. Fått kallenavnet postmannen fordi han alltid leverer. Har litt begrensninger ferdighetsmessig, men han er helt vill mentalt. Han har null problemer med å ta dritt, og blir faktisk bedre av det. Han snudde nesten egenhendig Ryder Cup i 2012.