Bistandsadvokaten om den skadde kvinnen: – Hun er fortsatt enormt preget

Via sin advokat overbringer familiene til den skadde og de etterlatte beskjed om at de trenger ro.

Saken oppdateres

En kvinne i 50-årene mistet livet, mens en 29 år gammel kvinne ble lettere skadd da en mann angrep dem med kniv under et brukermøte på NAV Årstad i Bergen mandag.

Via sin bistandsadvokat May Britt Løvik, presiserer familien til den lettere skadde kvinnen at hun er 29 år.

– Hun er fortsatt enormt preget av stikkskadene hun er påført, og av alt øvrig knyttet til hendelsen. Fornærmede er fortsatt innlagt på sykehus. Hun makter nærmest kun å være i samtale med sine nærmeste, skriver Løvik.

Ønsker ro

Bistandsadvokaten overbringer også en beskjed fra de etterlatte, etter kvinnen i 50-årene som mistet livet.

– Jeg er i tett kontakt med de etterlatte. De står samlet, men har det forferdelig tungt. De ønsker ro, og de ønsker fred fra pressedekning om egen situasjon nå.

ETTERLATTE: Bistandsadvokat May Britt Løvik representerer både den skadde kvinnen i 30-årene, og de etterlatte etter kvinnen i 50-årene som mistet livet. Foto: Marit Hommedal / NTB.

Siktede er nedbrutt

Advokat Morten Grimstad forsvarer mannen som er siktet for drapet. Han sier han har hatt en lang samtale med sin klient onsdag.

– Han er sterkt preget av alt, men har det bedre der han er i dag enn i varetekt

Etterforskningen er fortsatt i en svært tidlig fase, og det er svært lite forsvareren kan si om møtet med drapssiktede.

– Han er nedbrutt over det som har skjedd, sier Grimstad.

FORSVARER: Advokat Morten Grimstad er advokaten til den drapssiktede mannen. Han har onsdag hatt en lang samtale med sin klient. Foto: Marit Hommedal

Stengte NAV-kontor

Onsdag opplyste NAV-direktør i Vestland, Anne Kverneland Bogsnes at samtlige kontor vil være stengt også onsdag.

Det aktuelle kontoret ved Årstad har rundt 200 ansatte. Siden den tragiske hendelsen på mandag, har de ansatte vært innlosjert på et hotell i byen.

NAV-kontorene er fortsatt stengt, men Vestland-direktør Anne Kverneland Bogsnes sier de gjør løpende vurderinger om dette. Foto: Frode Hoff / TV 2

Der har de fått hjelp og informasjon fra kommunen sitt kriseteam, og tett oppfølging fra toppledelsen i NAV.

I tillegg blir det nå vurdert hvorvidt man skal styrke sikkerheten ved hvert enkelt kontor.

– Som en del av forberedelsene til åpning blir det gjort en risikovurdering for hvert enkelt kontor. Styrket vakthold vil være et tiltak som blir vurdert. Vi vet at det er krevende for mange å komme tilbake til kontoret etter en så dramatisk hendelse, men samtidig er det viktig å ta tilbake hverdagen, sier kommunaldirektør i Bergen, Tommy Johansen.