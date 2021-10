Dette tenker Trond, Stine og Maja om fremtiden

For over 15 år siden forlot Trond Normanseth (50) fra Minnesund døtrene Stine (26) og Maja (24). Trond følte at han ikke hadde noe annet valg enn å kutte båndet med jentene for å skåne dem fra et vondt samlivsbrudd.

– Det gikk ut over dem. Da var det tryggest å bare gi slipp på dem. Det høres fælt ut, men det måtte jeg bare, forteller han åpenhjertig foran TV-kameraet.

I TV 2-dokumentarserien En del av meg ønsker Trond å ta opp tråden igjen med døtrene etter mange år uten kontakt.

KONFLIKT: Trond brøt kontakten med døtrene Stine og Maja etter en skilsmisse. I En del av meg ønsker han å finne tilbake til jentene sine igjen – over 15 år etter. Foto: TV 2

Stine og Maja har i sin tur sittet igjen med spørsmålet om hvorfor faren brøt kontakten og aldri forsøkte å se dem. De ønsker et svar, men ikke ansikt til ansikt.

Søstrene går derfor etter hvert med på en FaceTime-samtale med Trond i TV-programmet. Under samtalen deler sistnevnte om sine følelser og begrunner valget han tok.

Jentene er ikke overbevist over Tronds forklaring. De er skuffet, og håpet på noe mer. Likevel godtar de en ny samtale, hvor flere spørsmål blir avklart.

VONDT: Søstrene Stine (t.h.) og Maja synes konflikten mellom dem og Trond er vanskelig. Her sammen med farmor Hildur i En del av meg. Foto: TV 2

Tre måneder går. Maja har lenge vært nølende, men har kommet frem til at hun vil treffe Trond. Storesøsteren har derimot bestemt seg for å ikke møte faren. Hun har fått det svaret hun behøvde.

Sammen med programlederne Solveig Kloppen (50) og Geir Fredriksen (39) møter en spent far og datter hverandre igjen. Både Trond og Maja er begge nervøse og synes det hele er litt rart, men treffet skal vise seg å få et positivt utfall.

Kuttet kontakten – slik går det med Iselin og Knut fra En del av meg nå

– Prates ukentlig

Etter endt innspilling i sommer har det skjedd endringer. Trond og yngstedatteren har så smått gjenopptatt kontakten igjen.

– Jeg og Maja har noe på gang. Det synes jeg er veldig koselig. Vi har møttes noen få ganger. Vi prates i hvert fall ukentlig og på Messenger, forteller Trond til TV 2, og fortsetter:

– Det gleder meg veldig. Jeg er veldig glad hver gang jeg får pratet med henne. Hver gang jeg ser henne, så er det noe som brenner i hjertet mitt. Det synes jeg er en fin start, men vi har jo en lang vei å gå.

Se video fra intervjuet øverst i artikkelen.

24-åringen på sin side synes situasjonen er noe uvant.

– Det er litt rart, men samtidig føles det normalt på en eller annen måte, innrømmer hun.

GJENFORENT: Gjennom En del av meg gjenopptar Trond og yngstedatteren Maja kontakten igjen. Foto: TV 2

Forholdet mellom Trond og Stine er fremdeles anspent, men begge antyder at de er åpne for å prøve på sikt.

– Kan bare bli bedre

Fremtiden er foreløpig uviss, men alle tre har gjort seg opp noen tanker om hva som kan skje fremover.

– Jeg tenker at det bare kan bli bedre og bedre og bedre – så lenge Maja har gitt meg den sjansen hun har gitt. Det gir ikke jeg slipp på. Jeg ser bare muligheter herfra og fremover og hva det kan tilby, sier Trond.

Videre håper 50-åringen at han kan komme nærmere Stine etter hvert.

Klare med ny dokumentarserie: – Forsoning kan være så mangt

– Jeg håper og tror at det løser seg en eller annen gang. Det vet jeg jo ikke, det kan jo ikke jeg spå, men jeg håper det i hvert fall.

Søstrene ønsker imidlertid at dagene fremover skal bli mer normale.

– Jeg håper at ting kan bli litt mer normalt nå. At man ikke trenger å grue seg til å komme i bursdager fordi han er der, deler Maja.

Stine sier seg enig.

– Det blir vel ikke så mye annerledes enn det. At vi ser ham mer enn det vi ville ha gjort ellers.

– Be om hjelp

På spørsmål om hva de vil rådgi andre i lignende situasjon til å gjøre, mener Stine og Maja at man bør stole på seg selv og å tørre å ta sjanser.

– Alle er forskjellige og et godt eksempel er oss to. Vi vil to forskjellige ting, men vi ble jo enige. Det er ingenting som er riktig eller galt uansett. Det er ikke akkurat det her som er veien for alle familier, men i noen tilfeller så er det til veldig stor hjelp, mener Stine.

Solveig Kloppen: – Jeg kommer så dårlig ut av det

Trond trekker frem at man ikke skal vegre seg for å spørre om hjelp.

– Jeg vil si at de burde ta noen runder med seg selv og med sin partner, og å be om hjelp. Jeg vil at de skal bruke det hjelpeapparatet som er, for det er masse hjelp å få. Så svelg noen kameler, stolthet og alt, og så tenk på barna. Be om hjelp, oppfordrer han.

Se En del av meg onsdager klokken 20.00 på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.