Presset Koeman forlot pressekonferanse etter tre minutter

Barcelona-trener Ronald Koeman er i trøbbel etter et ydmykende Champions League-tap mot Bayern München og en lite overbevisende sesongstart i La Liga.

Mandag reddet Ronald Araújo ett poeng hjemme mot Granada. Barcelona ligger på 8. plass etter fire serierunder.

Stjernespillerne Lionel Messi og Antoine Griezmann har forsvunnet fra den økonomisk kriserammede klubben siden forrige sesong. Erstatterne har ikke vært av samme kaliber. En pågående konflikt mellom Koeman og president Juan Laporta, et forhold Guillem Balagué beskriver som et ulykkelig ekteskap, har ikke gjort arbeidsforholdene lettere.

Onsdag var det pressekonferanse før torsdagens kamp mot Cadiz. Koeman kom, leste opp en uttalelse og forsvant etter bare tre minutter. Ifølge AS tok han til og med klubbens kommunikasjonsavdeling på senga.

«Situasjonen i Barcelona er i ferd med å eksplodere», konkluderer avisen.

Koemans uttalelse faller neppe i god jord hos de mest kravstore Barcelona-supporterne.

– Klubben er i en gjenoppbyggingsfase. Den sportslige situasjonen er knyttet til økonomiske forhold og omvendt, og det betyr at klubben og troppen må bygges opp igjen uten å kunne gjøre store investeringer. Det tar tid, innledet Koeman.

– Unge talenter kan være verdensstjerner om et par år. Det positive er at unge spillere får muligheter som Xavi og Iniesta, men da kreves det tålmodighet. En fremskutt plassering i La Liga vil være en suksess. I Champions League kan vi ikke forvente mirakler. Europa er en god skole. Nederlaget mot Bayern München må ses fra det perspektivet. Prosessen vi nå går gjennom krever ubetinget støtte i ord og handling. Jeg vet at pressen anerkjenner denne prosessen. Det er ikke første gang i Barcelonas historie at dette skjer. Vi stoler på din støtte i disse vanskelige tider. Som lag er vi veldig fornøyde med støtten vi fikk fra fansen mot Granada, sa Koeman før han forlot lokalet.