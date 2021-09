Stor nedgang i smittetilfeller: – Har tatt brodden av pandemien

De siste to ukene har antall nye smittetilfeller gått kraftig ned.

– Det er en 33 prosent nedgang siden uke 36 og 43 prosent nedgang siden toppen med 10.097 tilfeller i uke 35, skriver FHI i sin ferske ukesrapport.

De forventer at smitten vil fortsette å synke de neste ukene.

– Totalt sett er vi i en positiv utvikling nå, sier Line Vold i FHI.



– Synker raskt

Fra midten av august har man sett en betydelig økning i påviste tilfeller, hovedsakelig blant barn og unge i alderen 6-25 år.

– Utviklingen har nå snudd, og antall påviste tilfeller og innleggelser synker raskt, skriver FHI.

Denne utviklingen vil trolig fortsette også i ukene som komme.r

– Vi vurderer at epidemien de nærmeste ukene mest sannsynlig vil bli mindre og etter hvert stabilisere seg på et lavt nivå, skriver FHI.



De mener vaksinasjon er hovedårsaken til at smitten nå flater ut.

– Den høye vaksinasjonsdekningen hemmer epidemiens spredning samtidig som vaksinasjon i stor grad beskytter de vaksinerte mot alvorlig forløp. Vaksinasjon har dermed tatt brodden av epidemien, skriver FHI i ukesrapporten.

Lavere R-tall

Det såkalte R-tallet beregnes nå til 0,81. Det betyr at hver enkelt smittede i snitt smitter 0,81 personer. For bare to uker siden lå R-tallet på 1,3.

Det har også vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt på sykehus.

– Nå ser vi at antall innlagte snur og går ned. Det er et viktig parameter, sier Vold.

Det er foreløpig rapportert om 67 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 37, etter 95 i uke 36 og 68 i uke 34, opplyser FHI.

Saken oppdateres.