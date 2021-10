Han spiller Tom Hagen i nytt Netflix-drama

Den 31. oktober 2018 forsvant Anne Elisabeth Hagen fra sitt hjem i Sloraveien 4 i Lørenskog.

Politiet mener at hun ble drept, og de har siktet ektemannen Tom Hagen for medvirkning til drapet.

Hagen nekter enhver befatning med konas forsvinning.

I nærmere tre år har forsvinningen på Lørenskog vært blant Norges mest omtalte kriminalsaker.

Innspilling i gang

Produksjonsselskapet Monster er nå i gang med innspillingen av en dramaserie om saken.

Serien er allerede kjøpt opp av strømmegiganten Netflix og får premiere i 2022.

– Vår serie handler ikke om skyldspørsmålet, men nettopp om hvordan den uløste saken påvirker og er med på å forme våre forestillinger, har manusforfatter Stephen Uhlander uttalt til Aftenposten.

Møtet på bensinstasjonen

31. oktober 2018, klokken 14.08, ringte Tom Hagen politiets nødnummer og fortalte at kona Anne-Elisabeth Hagen (68) var borte og at han hadde funnet et trusselbrev i gangen.

SIKTET: Tom Hagen er siktet for medvirkning til drapet på sin kone. Foto: Frode Sunde/ TV 2

Rundt 20 minutter etter Hagen avsluttet telefonsamtalen med politiet, svingte han sin grå Citröen Picasso inn på en Shell-stasjon. Der møtte Hagen tre politibetjenter og ga dem trusselbrevet.

FØRSTE MØTE: På denne bensinstasjonen i Lørenskog møtte Tom Hagen politiet for første gang, samme dag som kona forsvant. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Tirsdag var innspillingen i full gang ved nettopp denne Shell-stasjonen, på Skårer ved Knatten i Lørenskog. Dette skriver VG, som var tilstede og observerte Strømdahl i aksjon.

Fra barne-tv til krim

TV 2 har også hatt opplysninger om at det er Terje Strømdahl som innehar rollen som Tom Hagen i serien. Men dette ønsker ikke produsenten å bekrefte.

Ansvarlig produsent i Monster, Håkon Briseid, bekrefter overfor VGTV at det er Netflix-serien som spilles inn på bensinstasjonen, men vil ikke kommentere Strømdahls rolle.

Terje Strømdahl ble kjent gjennom barne-TV-serien Portveien 2, som gikk på NRK midt på 1980-tallet.

Strømdahl har siden spilt i en rekke roller, blant annet ved Nationaltheatret og Oslo Nye Teater.

I tillegg står også blant andre Henrik Rafaelsen, Yngvild Gromol, Victoria Ose og Christian Rubeck på rollelisten i dramasatsing av denne spesielle kriminalsaken.