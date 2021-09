KOLBOTN (TV 2): Nordre Follo kommune har satt inn kriseteamet for å bistå de som står nær ekteparet som ble funnet døde i en bolig på Kolbotn natt til onsdag. Foreløpig jobber politiet med flere hypoteser.

– Dette er en dypt tragisk hendelse som påvirker svært mange av lokalmiljøene i kommunen. Mine tanker går til de pårørende og alle som er berørt av hendelsen, sier Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo kommune til TV 2.

Ifølge kommunaldirektør Øyvind Henriksen hadde personell fra kommunen kontakt med involverte parter gjennom natten. I morgentimene ble krisestaben satt. Deres jobb er å iverata de berørte.

ORDFØRER: Hanne Opdan avbildet utenfor rådhuset i Ski. Foto: Lauritz Vatne / TV 2

Både ordfører og kommunaldirektør understreker at saken er under politietterforskning og at de ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentarer foreløpig.

Ikke beslaglagt skytevåpen

Politiadvokat Nina Marthinsen i Øst politidistrikt sier at politiet har igangsatt en bred drapsetterforskning etter at en politimann og hans kone ble funnet døde i en bolig på Kolbotn natt til onsdag.



Politiet har ingen andre mistenkte.

Onsdag ettermiddag jobber de med å innhente informasjon.

– Etter hvert får vi forhåpentligvis fylt ut bildet av hva som har skjedd. Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet nå.

Hun ønsker ikke å kommentere hva politiet mener er dødsårsaken.

– Det er besluttet at begge skal obduseres, noe som vil kunne gi oss flere svar, sier Marthinsen.

Politiet vil heller ikke svare på om de har beslaglagt et mulig drapsvåpen, men sier at de ikke har tatt beslag i skytevåpen.

Flere hypoteser

Marthinsen sier at det ikke var vitner til selve hendelsen, og hun ønsker ikke å svare på om åstedet bærer preg av kamp.

– Politiet jobber med flere hypoteser. Etterforskningen vil søke å finne svar på hva som har skjedd.

Det var klokken 01.16 natt til onsdag at politiet ble varslet om en alvorlig voldshendelse i en bolig på Kolbotn.

Politi og ambulanse rykket ut. I boligen fant de et ektepar, begge i slutten 40-årene, med omfattende skader. Begge ble bekreftet døde på stedet.

ETTERFORSKER: Politiet forsøker å tegne seg et bilde av hendelsesforløpet i boligen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Den avdøde mannen hadde bakgrunn fra politiet og har de siste årene vært ansatt på Politihøgskolen.

– Dette er en tragisk sak, og våre tanker går naturlig nok til familie, venner og kolleger som berøres av dødsfallene. Ansatte ved Politihøgskolen ivaretas nå i tråd med de prosedyrer vi har, sier pressevakt Rune Kvernen ved høgskolen til TV 2.

Ukjent dødsårsak

Paret flyttet inn i boligen på Kolbotn for bare noen måneder siden. Begge har lenge vært hjemmehørende i Nordre Follo kommune, ifølge TV 2s opplysninger.

Gisle Olsen, som er nabo av ekteparet, betegner hendelsen som en tragedie.

– Jeg har pratet med dem gjennom hele sommeren, og jeg betraktet dem som hyggelige og harmoniske mennesker. Jeg velger å se på dette som en tragedie rett og slett, sier han.

De avdødes pårørende er varslet om hendelsen.

Foreløpig har ikke politiet sagt noe om hva de mener er hendelsesforløpet, dødsårsak eller om noen av de to har status som siktet eller fornærmet.