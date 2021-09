Festspill-direktøren slutter etter varsel – får etterlønn på 1,9 millioner

Anders Beyer fratrer fra stillingen som direktør for Festspillene i Bergen med umiddelbar virkning etter en ekstern gransking. Styrelederen omtaler hendelsen som en «metoo-sak».

Det var i starten av august at Festspill-styret mottok et eksternt varsel mot direktør Beyer. Styret engasjerte umiddelbart Advokatfirmaet Hjort til å foreta en ekstern gransking.

– Informasjonen var av en slik type at vi måtte håndtere saken ryddig og skikkelig, sier styreleder Thorhild Widvey under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

17. september var rapporten klar. Den bygger på bevis som SMS, e-post og Messenger-meldinger.

Metoo-sak

Widvey omtaler saken som en «metoo-sak», men av hensyn til den fornærmede kan ikke styret gå mer i detalj av beskrivelsen av hendelsesforløpet.

– Rapporten beskriver at Festspilldirektøren har brukt sin posisjon for å forsøke å etablere en privat relasjon på en måte som var krenkende overfor den fornærmede, sier Widvey. Hun understreker at varsleren ikke var ansatt i Festspillene.

Anders Beyer fratrer fra stillingen som direktør med umiddelbar virkning. Her fra sitt hjem i Danmark. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Styret mener ikke det er grunnlag for å politianmelde hendelsen.

– Basert på innholdet i rapporten har ikke styret lenger tillit til Beyer, sier Widvey, som sier det var et enstemmig styre som besluttet at direktøren måtte fratre. Hun vil ikke kommentere hvordan den tidligere Beyer stiller seg til avgjørelsen.

Heftig etterlønn

Styrelederen vil ikke kommentere i hvilket tidsrom eller hvor lenge hendelsen pågikk.

– Det er klart at dette har blitt opplevd som krenkende for den fornærmede, sier Widvey.

Han fratrer fra stillingen med umiddelbar virkning. I tråd med Beyers arbeidsavtale mottar han etterlønn i 12 måneder, noe som utgjør 1,9 millioner kroner.

– Jeg innrømmer at det er mye penger som utbetales, og det er mange måter vi kunne brukt de pengene må. Samtidig har vi et ansvar for å avslutte denne saken så raskt som mulig, sier Widvey.

Styret starter nå arbeidet med å finne en ny direktør.

– Som styreleder må jeg bare si at dette er en veldig trist dag, sier Widvey, og understreker at hun ønsker å takke Beyer for innsatsen.