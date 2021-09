Nav-kontorene i Bergen fortsatt stengt

Alle Nav-kontor i Bergen vil også i dag være stengt for fysiske møter.

Nav Årstad, der drapet skjedde mandag formiddag, vil være stengt hele uken etter at en kvinnelig leder i slutten av 50-årene ble drept og en kvinne i 30-årene ble skadet da en mann angrep dem med kniv.

Kolleger får fortsatt krisehjelp

Medarbeidere ved Nav Årstad får fremdeles oppfølging av kriseteam på et hotell i Bergen.

KRISETEAM: De omkring 200 ansatte ved Nav Årstad får hjelp av kriseteam på et hotell i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Gjenåpning vil skjer i samråd med de ansatte. Alle de omkring 200 som jobber på Nav Årstad vil være innom hotellet også i dag, sier Nav-direktør i Vestland, Anne Kverneland Bogsnes

I en pressemelding skriver Nav Vestland og Bergen kommune at det i løpet av dagen vil bli gjort en vurdering på når de andre Nav-kontorene i Bergen skal åpnes igjen.

Vurderer styrket vakthold

- Som en del av forberedelsene til åpning blir det gjort en risikovurdering for hvert enkelt kontor. Styrket vakthold vil være et tiltak som blir vurdert. Vi vet at det er krevende for mange å komme tilbake til kontoret etter en så dramatisk hendelse, men samtidig er det viktig å ta tilbake hverdagen, sier kommunaldirektør i Bergen, Tommy Johansen.

Han sier også at man vil gå varsomt fram.

– Vi vil selvsagt ta hensyn til den enkelte medarbeider, og hvordan de opplever situasjonen, sier kommunaldirektøren.