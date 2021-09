Den ladbare hybriden Grandland X har vært en bra suksess for Opel i det norske markedet.

Utfordringen har egentlig vært å skaffe nok biler. For her har etterspørselen fra kundene i perioder overgått det importøren har klart å få tak i av Grandland-eksemplarer.

Kombinasjonen av ladbar hybrid-drivlinje med elektrisk rekkevide på 59 kilometer, rommelig og litt høyreist bil og 4x4 har truffet mange norske kjøpere på hjemmebane.

Vi i Broom testet den første gang i Sveits, i februar 2020. Da slo vi fast at Grandland var godt rustet til å gi Opel-salget her hjemme et skikkelig løft.

Bare ladbar hybrid i Norge

Nå nærmer det seg en ny og oppgradert utgave av bilen. Vi var denne uken blant de inviterte da den norske Opel-importøren inviterte til pressetreff, med informasjon om nykommeren.

I mer normale tider ville den første prøvekjøringen av bilen vært lagt til utlandet. Men i disse korona-tider har importøren i stedet hentet hjem et lite antall biler på tyske skilter. En av dem skal vi kjøre de neste dagene.

Endringene på Grandland er isolert sett ikke veldig store, her handler det om facelift. Du får bilen med både bensin- og dieselmotor i andre markeder. Men her i Norge er det kun ladbar hybrid som gjelder.

Her testet vi Grandland med bensinmotor

Grandland er en ganske høyreist crossover. Ladbar hybrid-drivlinje gir gunstig pris i Norge.

Senker prisen

Til gjengjeld utvider importøren nå med en helt ny utgave: Nå er det nemlig ikke bare 4x4 som gjelder på den ladbare hybriden, nye Grandland får du også med forhjulsdrift i kombinasjon med denne drivlinjen.

Den nye utgaven senker også prisen betydelig, nærmere bestemt 60.000 kroner.

Innstegsmodellen Business Edition med 225 hestekrefter og forhjulsdrift har en startpris på 439.900 kroner. Med det legger den seg svært tett opp mot en av storselgerne i klassen, nemlig Ford Kuga.

Også den er ladbar hybrid med forhjulsdrift. Startprisen på Kuga er litt lavere, 422.500 kroner. Vurderer du disse to opp mot hverandre, er det nok også smart å ta en nærmere titt på utstyr og hva som er standard på begge.

Opel er først i klassen med super-lys

Nye instrumenter er på plass, Opel holder fortsatt på en god del knapper og brytere i tillegg til skjerm.

Avgifter fra nyttår?

Rimeligste Grandland-utgave med 4x4 er Business Edition med 300 hestekrefter. Her starter prisen på strategiske 499.900 kroner.

Opel forventer selv at mange kunder kommer til å gå for den svært velutstyrte toppversjonen Ultimate Også at de vil velge 4x4. Prisen her er på 549.900 kroner.

Slik det norske avgiftssystemet ser ut i dag, slipper alle utgavene unna avgift. Men her er situasjonen ganske uavklart etter valget. De rødgrønne partiene har nemlig varslet at de ønsker å øke kravet til elektriske rekkevidde for at ladbare hybrider skal slippe avgift. Dermed kan det skje endringer her, allerede fra nyttår.

Slik yppet Opel seg mot status-merkene

Her står de første nye Grandland-eksemplarene til lading i Norge. Tidlig neste uke skal de videre til Helsinki i Finland.

Prioriterer elektrifiserte biler

De første nye, Grandland-eksemplarene er ventet til Norge sent i høst. Men om dette gjelder kundebiler er så langt uavklart. I likhet med svært mange andre bilprodusenter opplever også Opel utfordringer med produksjonen av biler.

Tendensen her er at elektrifiserte biler prioriteres, likevel er det vanskelig å si noe komkret om leveringsssituasjonen fremover.

Bortsett fra den nye innstegsmodellen, er prisene på oppdatert Grandland omtrent uforandret fra tidligere, samtidig som mer standardutstyr er på plass. Her fortsetter Opel tradisjonen med å gi mye utstyr for pengene.

PS: Har du lagt merke til at vi nå kaller bilen «bare» Grandland – og ikke som tidligere Grandland X? Det er ganske enkelt fordi Opel nå har tatt bort X-en i navnet.

LES TESTEN: SUV-en som er heftig og fornuftig – på én gang

Video: Også Opel satser nå stort på elbil