Ble første nordmann på topp ti-listen: – Må klype meg i armen

Casper Ruud (22) setter stadig nye rekorder. I 2020 ble han den første nordmannen til å vinne et ATP-trofé da han vant Argentina Open. Den seieren gjorde også at han rykket opp på verdensrangeringen til en 34. plass. Dermed passerte han sin far Christian Ruud, som hadde den tidligere norske rekorden ettersom han nådde 39 på verdensrangeringen.

Nå er Casper Ruud den tiende beste tennisspilleren i verden i følge ATPs verdensrangering.

– Det var gøy å våkne å se rankingen offisielt. Det har vært et mål og noe man har drømt om lenge. Man har alltid sagt at de store gutta holder til blant de ti beste, og det er en litt ekstra prestisetung gruppe å være i. Nå er jeg der selv, sier 22-åringen til TV 2 med et bredt smil om munnen.

Klyper seg i armen

Han forteller at han i 2020 hadde håpet på å havne inne blant de 20 beste utøverne i løpet av 2021, og mente det ville ha vært en bragd i seg selv.

– Det er en utrolig følelse, og jeg må klype meg i armen noen ganger når man ser tilbake på hvor bra det faktisk har gått i år. Det har gått over all forventning, og det er utrolig gøy.

Til helgen skal Ruud være med å forsvare Europas ære når Team Europe møter Team World i Laver Cup. Den turneringen er for de best rangerte spillerne i verden, og der skal Ruud spille under den svenske tennis-ikonet Björn Borgs ledelse.

Videre har Ruud som mål å holde seg blant tennis-eliten som troner på de ti øverste plassene på verdensrangeringen.

– Jeg vil jo selvsagt bli her en stund og holde meg blant de ti beste. Det blir målet nå. Hvor langt man når vet man selvfølgelig ikke, men jeg skal prøve å komme meg videre. Men det blir jo bare tøffere og tøffere fremover. Jeg nyter øyeblikket nå og man kan vel si at jeg har ikke akkurat har slitt med å sove den siste tiden, ler Ruud.

Har elsket slitet

Med sin far som læremester og referanse, har 22-åringen fra Snarøya satset hardt i flere år. Jobben han har lagt ned har vært massiv. Med det har det også kommet ting han har måttet ofre.

– Jeg har jobbet hardt for dette i mange år føles det ut som, selv om jeg er ung fortsatt. Jeg har levd et profesjonelt tennis-liv i seks-syv år allerede med mye reising. Jeg har jo ofret en del, men samtidig ikke. Jeg har elsket å gjøre det. Ja, det er tungt på de tøffeste treningene og dagene, men nå får man igjen for det. Det bekrefter jo bare at det er verdt det, og det gir meg motivasjon til å fortsette videre, sier den offensive tennisstjernen.

Til tross for de mange rekordene han har satt på sin vei mot å nå en topp ti-plassering på verdensrangeringen tar han heller ikke helt av.

– Jeg har nytt den siste uken veldig, for jeg har nådd noe jeg har prøvd å nå helt siden jeg plukket opp racketen som liten gutt. Men det er fortsatt mange mål igjen å nå, så man kan ikke tillate seg å være altfor fornøyd heller.