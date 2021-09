Boasson-Hagen takket nei til Uno-X

Se sykkel-VM på TV 2 Sport 2 onsdag: Mixed lagtempo fra kl. 13.55 på TV 2 Sport 2 og Play.

– Jeg må innrømme at jeg er overrasket over at han får en ny avtale med TotalEnergies, i og med at han hadde en ettårskontrakt med laget og er i ferd med å legge bak seg en dårlig sesong, sier TV 2s sykkelekspert, Mads Kaggestad.

Franskmennene er imidlertid ikke av samme oppfatning. Laget – som har giret opp satsingen sin foran 2022-sesongen med å signere Peter Sagan – ønsker å ha med seg Edvald Boasson-Hagen videre.

– Ingen kommentar, er svaret til 34-åringen når TV 2 tar kontakt.

Etter seks sesonger for laget som nå heter Team Qhubeka NextHash, signerte Boasson-Hagen for Team TotalEnergies helt på tampen av fjoråret. Da hadde han hatt store problemer med å skaffe seg en ny arbeidsgiver.

Ville ha Boasson-Hagen som en mentor

Denne høsten hadde han også et tilbud fra den norske storsatsingen Uno-X, men det takket han nei til.

Jens Haugland forsøkte å lokke Boasson-Hagen til Uno-X. Foto: Berit Roald

– Vi snakket med Edvald om at vi så for oss at han - med sine 96 UCI-seire - skulle komme til oss og guide og lede vårt unge mannskap inn i fremtiden. Samtidig som vi skulle gi ham muligheten for å sykle for noen solide resultater. Så må vi bare erkjenne at det vi kom opp med ikke var attraktivt nok for Edvald, sier Jens Haugland, sykkelsjef i Uno-X.

– Synes du det var rart at han ikke takket ja til dette?

– Vi skulle naturligvis ønske at han kom til oss, men har full respekt for hans valg. Edvald er en legende i norsk sykkel og det hadde vært spennende å lære litt av alt han har vært med på.

Mads Kaggestad er forundret over at Boasson-Hagen ikke valgte en overgang til Uno-X.

– Jeg tror det hadde passet Edvald enda bedre - på tampen av karrieren - å komme inn i et godt miljø og en kultur som han kjenner fra før. Her kunne han hatt en inspirerende lederrolle for mange unge skandinaviske ryttere, på et noe lettere rittprogram. Det positive med å velge TotalEnergies er at han får delta i enda større ritt, som Tour de France. Det viser at han fortsatt er sulten, sier TV 2s sykkelekspert.

På lag med Sagan

Kaggestad mener at Boasson-Hagen har mye å revansjere etter debutsesongen for sin franske arbeidsgiver.

– Det er gøy at han får fortsette, men han har en stor jobb foran seg. 2021 har vært et år langt under pari i et lag som har levert labre resultater. Nå får han en mulighet til å vise frem litt av sitt gamle jeg. Med Peter Sagan og hans entourage på vei inn, så blir dette et helt annet lag til neste år. De vil få en mer internasjonal profil med Sagan. Edvald har jobbet veldig bra under store personligheter før, som Mark Cavendish og Bradley Wiggins. Det passer ham å være i et lag med store enere, der han kan være litt i skyggen.

Boasson-Hagen syklet nylig inn til en 4. plass på den 3. etappen av Luxembourg Rundt og viser at formen begynner å komme seg. 2021 vil imidlertid bli husket for at han måtte bryte Tour de France etter en trøblete oppladning med skader og få løp på programmet. Da VM-uttaket ble offentliggjort, ble han ikke funnet god nok.

– Han har vært i et lag der ingen har prestert. Det har vært kollektiv svikt. Men vi ser nå at han begynner å komme i form. Og jeg tror nok at TotalEnergies ser at det bor noe i ham fortsatt. Han er en populær gutt som har en ydmyk tilnærming. Han gjør det han skal og har den profesjonaliteten som nordmenn er kjent for. Det liker franskmenn og har nok bidratt til at de forlenger kontrakten med ham, sier Mads Kaggestad.