Sagosen om pappa Erlend: – Nå kan jeg endelig komme med en pekefinger tilbake

Se Kolstad - Runar onsdag fra kl.19.00 på TV 2 Sport 2 og Play.

Erlend Sagosen er denne sesongen ny i trenerteamet til Stian Gomo i Trondheims-klubben Kolstad.

Klubben har store ambisjoner, men sesongen har startet på verst tenkelig vis med null poeng på de tre første kampene i serien.

– Jeg prøver å få med hver eneste kamp, sier Sander Sagosen som selv er travel opptatt med Kiel i Bundesligaen og Champions League.

– Jeg og pappa diskuterer mye håndball, det har vi gjort siden jeg var liten. Vi snakker sammen daglig og nå har jeg muligheten til å hjelpe han med min erfaring, og gi litt tilbake, forteller den norske håndballstjernen.

– Han kommer med innspill og ideer. Jeg synes det er inspirerende, sier Erlend Sagosen.

– Nå kan jeg peke finger tilbake

Kolstad har som mål å være Norges beste klubb på herresiden innen 2024, og vil ut å spille i Europa. Lista ligger høyt, og i sesongstarten er det blitt flere riv.

– Jeg sa det til pappa da han gikk for å bli trener i Kolstad at nå går du fra de udødeliges rekker til de dødelige, for nå kan jeg endelig komme med en pekefinger tilbake, sier Sander Sagosen med et smil.

Sander Sagosen hilser på pappa Erlend Sagosen etter kampen mellom Norge og Ungarn i forbindelse med Håndball-VM 2019. Foto: Lise Åserud/NTB.

– «Hvorfor gjorde du ikke sånn» har han alltid sagt til meg, og jeg har aldri kunne sagt noe tilbake. Men nå skal han ut å prestere i den samme kulturen som jeg er i der du skal hente poeng hver uke. Så nå kan jeg peke finger tilbake, legger Sagosen til.

– Har du vært direkte?

– Jeg er alltid direkte. Jeg går aldri rundt grøten men rett til kjernen. Og null poeng på tre kamper er ikke en statistikk som verken Kolstad, Stian, pappa eller noen rundt klubben er fornøyde med. Det er kun et tidsspørsmål før det løsner. Men det er klart at noe må de gjøre annerledes for det har ikke fungert hundre prosent til nå.

Pappa Sagosen bekrefter at det er gode tilbakemeldinger og diskusjoner, men ikke så mye pekefinger fra sønnen.

– Det har ikke kommet så mye ennå, men jeg regner med at det kommer, i alle fall hvis vi går på flere tap nå så blir det litt verre, sier pappa Erlend.

– Har han vært krass?

– Ja, sier Erlend Sagosen og drar litt på det.

– Litt krass er han, sånn er det. Han liker ikke å tape, han heller.

– Hvor har han det fra?

– Han har fått det fra klubbene han har vært i der han har vunnet nitti prosent av kampene. Og han har det vel litt hjemmefra, det er vel ikke noe tvil om det, smiler Erlend.

Satte hårete mål

Men selv om sesongstarten har vært tung senkes ikke ambisjonene.

Før sesongstart tippet 13 av 14 klubber i REMA 1000-ligaen at Elverum kom til å vinne sluttspillet. Den ene klubben som skilte seg ut var Kolstad. Klubben tippet seg selv som sluttspillvinner.

Og Erlend Sagosen sin trenerkollega, Stian Gomo, sier at det var Sagosen som kom med det hårete målet.

– Jeg tror dette laget vokser veldig på kort tid. Vi har startproblemer nå men jeg tror det kommer til å rulle bra, sier Erlend.

– Er det realisme i å tro at dere kan slå Elverum eller er det ren galskap?

– Ja, hva skal jeg si her, sier Erlend Sagosen og kikker over mot kollega Stian Gomo på pulten ved siden av seg på Kolstad-kontoret.

– Jeg tror det er realistisk. Vi kommer til å vokse og snøballen ruller bare videre, konkluderer Erlend Sagosen.

En Sagosen tror tydeligvis alltid at det ender med gull til slutt. Men dette er arenaen til senior. Junior nøyer seg med å hjelpe til der han kan.

– Jeg kan bidra med min kunnskap for å gjøre det bedre. Og er det én jeg unner suksess, så er det pappaen min, sier Sander Sagosen.