I dag blir det trolig renteøkning - dette betyr det for deg

Torsdag skal Norges Bank etter alt å dømme sette opp den såkalte styringsrenta.

Professor i økonomi ved NHH, Ola Honningdal Grytten, beskriver det som et signal til banker og andre som låner ut penger, om at renta skal økes.

– Rente er egentlig en avgift man betaler på å låne penger. Den ble satt ned til null på grunn av pandemien og den negative virkningen den hadde på økonomien, forklarer Grytten.

Nå har det snudd. Det kommende året er det spådd totalt fire renteøkninger.

VENTER ØKNINGER: Økonomiprofessor ved NHH, Ola Honningdal Grytten, sier renta antakelig øker allerede i desember igjen. Foto: Helge Skodvin

Renteøkning - flere ganger

Når renten ble satt ned var det for å redusere kostnader og stimulere til økonomisk aktivitet - altså spare mer, investere mer og låne mer.

– Nå er pandemien på hell og det er press på at prisene skal stige. Da øker man renta for at det skal være mindre lukrativt å låne, og mer lukrativt å spare. Da håper man at inflasjonen skal holdes nede, forklarer økonomiprofessoren.

I første omgang skal styringsrenta etter planen settes opp fra null til en kvart prosent. Ifølge Grytten vil det ikke merkes så mye, men allerede utover høsten er det ventet ytterligere oppjustering på en ny kvart prosent.

– Den neste økningen kommer om ikke veldig lenge. Den er forventet i desember, så man må være forberedt på en ny økning, sier han.

Dyrere boliglån

Ved ny økning i desember vil i så fall renten være en halv prosent høyere enn nullrenta som har vært under pandemien. Det kan merkes på lommeboka.

– Når renta øker flere ganger, som annonsert, vil man merke at for eksempel boliglån og andre lån blir dyrere. Det blir også mer lukrativt å sette penger i banken, fordi man får renter der og, forklarer han.

Også i mars og juli neste år er det ventet nye økninger. Grytten understreker viktigheten av økonomisk spillerom når renta økes.

– Man må kalkulere med å kunne tåle en høyere rente. Man bør tåle tre prosent høyere, i alle fall, sier økonomiprofessoren.

Disse er særlig utsatt

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, tror ikke folk flest trenger å bekymre seg med det første.

– Mange vil nok ikke merke store endringer på lånene sine ved den første, ventede renteøkningen. Til det er hevingen som kommer høyst trolig for liten. Men det er selvsagt situasjonsbetinget, sier Olsen.

Hun påpeker at de med svært høye lån vil merke større forskjeller enn de med mindre lån. For dem kan renteøkningen bli av betydning.

– Det samme gjelder de som lever på randen av hva deres økonomiske situasjon tåler, sier Olsen.

IKKE BEKYMRET: Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, tror ikke folk flest bør beymre seg med det første. Foto: Danske Bank / Sturlason

Kun starten på renteøkningene

Forbrukerøkonomen tror imidlertid det kan bli hardere tider for flere fremover, selv om ikke første økning nødvendigvis vil være spesielt merkbar.

– Går det slik ekspertene spår kan dette kun være starten på en periode der renten skal opp ytterligere. Dermed kan det være smart å ta en vurdering av egne bankbetingelser allerede nå og forberede seg godt, råder hun.

Olsen sier folk bør sette seg godt inn i hva fremtidige renteøkninger kan ha å si for privatøkonomien, særlig dersom man har tatt opp større lån.

– Bankene tar høyde for at lånetaker skal kunne tåle en renteøkning på fem prosentpoeng, men det er uansett viktig at du selv er klar over hva dette innebærer, sier hun, og legger til:

– Det vil absolutt kunne lønne seg økonomisk å undersøke at du har en rente som er god.

Råder forbrukerne

Forbrukerøkonomen råder også til å starte å spare så snart som mulig, og sier en bufferkonto vil være lurt for å være bedre rustet i møte med regningene som kommer.

– Vi vet at mange har benyttet pandemien til å kjøpe større bolig, kanskje også hytte, og dermed muligens nå sitter med en større gjeldsbelastning enn de gjorde før. Dermed kan rentehevingen være en god anledning til å sette seg ned og gå gjennom de betingelsene man har hos sin bank, sier hun.

– Med fire renteøkninger det neste året, på til sammen 1 prosentpoeng, vil en husholdning med 2.500.000 kroner i lån ut med 2085,- mer i renteutgifter i måneden. Mange sitter med betydelig mer i lån enn dette. De som ikke er klar over hvordan disse renteøkningene vil påvirke utgiftene vil trolig få seg en liten overraskelse, sier Olsen.



Danske Bank har satt opp følgende regnestykke for å vise eksempler på renteøkning, som samsvarer med de økningene som er ventet: