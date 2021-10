Hadde kuttet kontakten – slik går det med Iselin og Knut i dag

Konflikter innad i familien kan tære på psyken. I TV 2-dokumentarserien En del av meg treffer programlederduoen Solveig Kloppen (50) og Geir Fredriksen (39) mennesker som av ulike grunner har brutt med nære familiemedlemmer og som nå ønsker en forsoning.

I første episode av En del av meg blir vi kjent med Iselin Johannessen (21) og Knut Johannessen (50) fra Skien.

Knut hadde vært i Iselins liv siden hun var halvannet år gammel – med bleieskifting og trilling i vogn.

FAMILIEKONFLIKT: Iselin fra Skien brøt kontakten med Knut etter at det kom frem at han ikke var hennes biologiske far. I En del av meg møter Iselin Knut etter åtte år. Foto: TV 2

Da Knut og Iselins mor skilte lag i 2011, flyttet Iselin hjem til Knut. Over ett år etter fikk hun vite at Knut ikke var hennes biologiske far – slik hun hadde trodd hele barndommen.

13-årige Iselins liv ble brått snudd på hodet. Hun følte seg svært skuffet, trist og sviktet da det viste seg at Knut ikke var hennes egentlige far. Verken Knut eller moren hennes hadde fortalt henne sannheten.

Iselin bestemte seg for å kutte kontakten med Knut. De neste åtte årene snakket de ikke sammen.

Desember 2019 møter Iselin og Knut hverandre for første gang på årevis i En del av meg. Det blir et nervøst og spent møte. De har begge ting på hjertet som de har ønsket å fortelle den andre.

GJENFORENING: Etter åtte år uten kontakt møttes Iselin og Knut igjen gjennom dokumentarserien En del av meg. Foto: TV 2

– Jevnlig kontakt

Når TV 2 tar en prat med Iselin og Knut snart to år etter at TV-kameraene ble slått av, kan de fortelle at de har gjenopptatt kontakten igjen.

– Det går bra. Vi har hatt litt mer jevnlig kontakt nå. Det synes i hvert fall jeg er kjempehyggelig, sier Knut.

– Han har vært med meg på noen visninger, skyter Iselin inn, som i disse dager er på utkikk etter ny bolig.

Se video fra intervjuet øverst i artikkelen.

De forteller videre at de siden gjenforeningen har vært på turer sammen og jevnlig utveksler meldinger.

– Føler dere at dere har kommet til en forsoning?

– Det går fint an å snakke sammen, så det er jo ikke overfladisk heller, sier 21-åringen.

– Det er mange år som skal tas opp igjen, så man må jo regne med at det tar litt tid når man har vært så mange år uten kontakt, mener Knut.

– Tar med oss et vennskap

Begge parter er enige om at En del av meg har hjulpet dem til dit de er i dag.

– Vi hadde aldri snakket sammen hvis det ikke var for En del av meg. Vi tar jo med oss et vennskap. Vi har lært veldig mye, sier Iselin, og fortsetter:

– Jeg har i hvert fall lært å snakke for meg selv og blitt litt mer voksen. Jeg har vokst veldig mye på den serien. Før så klarte jeg ikke å uttrykke meg på en ordentlig måte, da var jeg mer passiv, mens nå er jeg mer rolig og komfortabel i den jeg er.

Gjennom innspillingen av serien fikk Iselin og Knut god støtte fra Geir og Solveig.

– Jeg følte at jeg og Geir hadde en veldig komfortabel måte å kommunisere på, så det var veldig lett å snakke med ham. Han var mottakelig for det jeg hadde å si, og så kunne han komme med innspill, roser Iselin.

Knut, som hadde mest kontakt med Solveig, er på sin side takknemlig for hjelpen.

– Solveig var til stor hjelp. Hun er veldig enkel og fin person å prate med. Det gjorde det litt enklere.

– Hva vil dere si til folk som er i en lignende situasjon?

– At det bare er å ta sjansen. Du har jo egentlig ikke noe å tape. Det kan jo ikke akkurat gå fra null kontakt til mindre kontakt. Det kan jo bare være positivt, eller fortsette på samme måten som før, mener Knut.

– Sier ja til alt

Iselin og Knut omtaler hverandre i dag som venner og er ikke redde for å trekke frem hverandres positive kvaliteter.

– Knut sier ja til alt, sier Iselin og ler.

– Ja, det kan nok stemme, bekrefter Knut smilende.

50-åringen peker på Iselins vinnende vesen.

– Hun har jo bestandig vært sprudlende og glad. Hun er en bestemt, ung dame.

Se En del av meg onsdager klokken 20.00 på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.