Nav-kontor i Oslo stengt etter trussel

Nav-kontoret i bydel Alna i Oslo stengte onsdag formiddag etter en trussel, skriver VG.

– De har henvendt seg til oss etter at de fikk en telefon fra en bruker som de oppfattet såpass truende at de valgte å stenge kontoret. Vi er på vei med en patrulje for å snakke med de ansatte der oppe, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til avisen like før klokken 11.

Trusselen som var rettet mot Nav Alna, bekreftes av kommunikasjonsrådgiver Beate Sæther i Nav Oslo.

– Vi håndterer situasjonen og vi har ikke noe mer å kommentere utover dette, sier hun til VG.

To Nav-ansatte ble knivstukket på Nav Årstad på Danmarksplass i Bergen mandag formiddag. En kvinne i slutten av 50-årene døde av skadene, mens en kvinne i midten av 30-årene ble lettere skadd. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap og grov kroppsskade.

Nav-direktør Hans Christian Holte har opplyst at det skal gjennomføres en ny vurdering av sikkerhetstiltakene ved Nav-kontorene i landet. (NTB)