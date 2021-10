Mistet tre brødre på kort tid – TikTok reddet han fra depresjonen

Gjennom «Farmen» har vi blitt kjent med eksentriske Robert Michael Scott. Amerikaneren, som fant kjærligheten og flyttet til Norge for 28 år siden, har blitt et kjent navn på TikTok, under brukernavnet «NorwayRob».

Han fremstår som en smilende bussjåfør med svært godt humør, men det har ikke alltid væt like mye latter i livet til Scott.

Han har nemlig opplevd å miste alle sine tre brødre.

– Det er jævlig tungt å miste familiemedlemmer, sier Scott til God kveld Norge.

For åtte år siden døde hans yngste bror, Shane:

– Det kom som en bombe. Det var min første ordentlige «welcome to life»-følelse.

Rundt 1,5 år senere begynte Scott å føle seg litt bedre, men så ringte telefonen og han fikk beskjed om at hans andre bror, Anthony, også hadde gått bort.

– Du vet at når telefonen ringer, så er det ikke gode nyheter, forteller Scott og forklarer at han bruker mest sosiale medier til å kommunisere med familien sin i USA.

Det var vanskelig å få det andre dødsbudskapet så tett opp mot det første:

– Jeg ble sånn: «Jeg har lyst til å puste», for jeg var ikke ferdig med å sørge over Shane, og så dør Anthony, forteller han.

TUNG TID: Rob mistet sine tre brødre på kort tid og ble deprimert. Foto: Kristoffer Arnesen

«Swag» og karisma

Cirka 1,5 år etter Anthony sin død reiste Scott til USA, men før han dro ringte han sin siste bror, Craig, for å gi en beskjed:

– Jeg sa: «Jeg kommer om fire uker, ikke dø nå!» Men to uker før jeg skulle reise bort, så døde han.

Han forteller at brødrene døde av rusmisbruk. I ettertid har Scott brukt lang tid på å klare å snakke om det, for han vil ikke at folk skal misforstå hvilke mennesker de var.

– Jeg vil fortelle hvordan de levde. De var fantastiske. De hadde «swag», karisma. De var smarte og intelligente, hadde fantastiske jobber. Men så fort du begynner med tung rus, jeg snakker ikke om alkohol eller marijuana, men tyngre ting, da går det bare en vei, forteller «NorwayRob.»

Ble deprimert

Det var vanskelig for Scott å ikke kunne være med familien i USA gjennom sorgen, og han trodde først at han bare var sliten etter å ha sørget så lenge. Det var først etter en telefonsamtale med sin søster at han skjønte at han faktisk hadde blitt deprimert.

– Hun sa at til meg at jeg ikke var trøtt, men hadde blitt deprimert. Det var første gang jeg brukte ordet depresjon, sier Scott.

– Å være deprimert i åtte år er helt jævlig. Jeg gikk på jobb og kom hjem. Det var livet. Jeg var ikke sosial, jeg var ikke meg selv lenger, jeg mistet meg selv.

Han fikk ikke tid til å sørge ferdig før en ny bror døde, og det føltes som at han ikke fikk puste.

– Jeg fikk ikke en pause - gjennom åtte år fikk jeg ikke en pause, sier Scott.

FARMEN: Rob er med i årets sesong av Farmen. Her er han under gårdens første tvekamp som han vant. Foto: Ingebrigt Vibe Lunde

TikTok-terapi

Da koronapandemien kom, tenkte Farmen-deltageren at han måtte bevege på seg og gjøre noe slik at han ikke gikk lengre inn i depresjonen.

– Sønnen min har alltid mast: «Pappa, du må legge ut videoer på TikTok! Du må legge ut flere videoer på Instagram», forteller Scott.

53-åringen var usikker på om han ville på TikTok, siden det var flest unge på appen, og han følte seg gammel.

Først da sønnen publiserte en video av faren, og den gikk viralt, hoppet han på toget. Alt innholdet på TikTok-profilen «NorwayRob» lager han sammen med sin sønn.

TikTok-videoene viste seg å ha en større effekt enn Scott først hadde forventet da han startet.

– Jeg begynte å bruke det som terapi. Da jeg lagde TikToks, begynte jeg å føle meg som meg selv igjen, forteller Scott.

– For ett år siden så våknet jeg opp og sa til sønnen min: «Kristoffer, jeg er tilbake. Jeg kommer ikke til å legge meg ned for å dø».

Endret kosthold før Farmen

Han forklarer at videoene holder han engasjert og at det er mer enn bare dansing og moro.

– Alt er ekte. Vi koser oss når vi lager videoene. Så begynte vi å vokse gjennom covid og laget flere videoer. Noen gikk viralt, og plutselig sitter vi her og har én million følgere, sier Scott.

Det hjalp også å få beskjed om at han skulle delta på Farmen.

– Fem uker før jeg dro inn, så begynte jeg å spise riktig, jeg begynte å bevege meg mer og trene. Dopaminet i hodet mitt begynte å eksplodere, sier Scott, før han ber Niklas Baarli spørre hvordan det går med han nå:

– Ja, hvordan går det med deg?

– Det går jævlig bra! Jeg lyver ikke, og det er en jævlig bra følelse, sier Scott.