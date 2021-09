Kilder til TV 2 om Støre-samtalene: Vedum krever at SV dropper uravstemning før regjeringsforhandlinger

Allerede dagen før sonderingene mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV starter torsdag klokken 10 har gledesrusen fra valgseieren forrige uke surnet.

TV 2 har snakket med en rekke kilder i de tre rødgrønne partiene med innsikt i diskusjonene foran morgendagens oppstart av sonderinger mellom de tre partiene. Stemningen er spent før Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken og Trygve Slagsvold Vedum møtes på Hurdalssjøen hotell torsdag klokken 10.

Ifølge kildene har særlig et problem pekt seg ut, og som vil bli tema i sonderingene: SVs landsmøtevedtak om at partiets medlemmer skal få si ja eller nei til en eventuelt fremforhandlet regjeringsplattform i en uravstemning.

Stilte krav til Støre

I samtalene med Støre har Vedum og Arnstad sagt at de krever at SV dropper uravstemningen før Senterpartiet vil sette seg ned med SV i formelle regjeringsforhandlinger, ifølge TV 2s kilder.

KAMERATER: SV-leder Audun Lysbakken ble ønsket velkommen av en smørblid Jonas Gahr Støre, da Lysbakken ankom Støres bolig på Ris i Oslo torsdag formiddag. Foto: Heiko Junge

Kilder TV 2 har snakket med i Arbeiderpartiet sier de er usikre på om kravet fra Sp er et ultimatum eller om det er mulig å få Vedum og Arnstad med på forhandlinger likevel. I Senterpartiet vil ikke TV 2s kilder svare klart på dette, men sier saken blir et tema i sonderingene.

Uravstemning på få timer

Både i Senterpartiet og i Arbeiderpartiet er sentrale kilder svært kritisk til at de rødgrønne partiene kan havne i en situasjon der Ap og Sp har sagt ja til en regjeringsplattform, men hvor plattformen vil være «på offentlig høring i dagesvis» i påvente av resultatet fra SVs uravstemning.

Frykten er at offentligheten og interesseorganisasjoner skal skape støy og konflikter om forhandlingsresultatet før det er endelig avklart om plattformen blir akseptert av alle de tre partiene.

En annen kilde sier de frykter en uheldig dynamikk i forhandlingene når alle kort og posisjoner blir fremvist uten at man vet om resultatet blir akseptert av motparten.

Av kilder i Ap skisseres en mulig løsning der SV må gå med på at uravstemningen skal avholdes i løpet av noen få timer, ikke flere dager. Hvordan Sp vil stille seg til dette er uvisst.

Utfordringen kommer uansett hvis SVs medlemmer sier nei. Da vil alt det de tre partiene forhandler om i fremtiden, av statsbudsjetter og andre ting, bli målt opp mot den plattformen de aldri klarte å bli enige om, er vurderingen fra en kilde.

SV-kilder: – Avgjørende for å lykkes

TV 2s kilder i SV rister på hodet over kravet fra Senterpartiet, og sier det er unaturlig at partiene legger seg opp i hverandres forankringsprosesser.

Sentralt i SV omtaler de uravstemningen som en forutsetning for at partiet skal lykkes i regjering, og sier Senterpartiet er årsaken dersom eventuelle forhandlinger strander på dette spørsmålet.

MØTES HER: Torsdag formiddag møtes Ap, Sp og SV til sonderinger på Hurdalssjøen hotell i Viken, en drøy times kjøring fra Oslo. Foto: Erik Edland / TV 2

SVs landsmøte vedtok i april at en eventuell regjeringsplattform må godtas av SVs medlemmer gjennom en uravstemning for at SV vil gå inn i regjering.

Alle som meldte seg inn en uke før valgdagen 13. september kan delta i uravstemningen. TV 2 får opplyst at det har meldt seg inn rundt 800 nye medlemmer etter vedtaket, og at det er rundt 17.000 betalende medlemmer i SV med rett til å stemme over regjeringsplattformen.

«Om det blir aktuelt med uravstemning vil den bli gjennomført på en digital plattform på nett», heter det i informasjon om avstemningen på SVs hjemmeside.

Det er altså lagt inn et forbehold i informasjonen fra SV, men sentrale kilder i partiet sier til TV2 at uravstemning ikke er aktuelt tema for sonderingene, fordi den kommer til å bli gjennomført uansett.