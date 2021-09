Drøm deg bort til Hellas med gyros

Tilberedning av kjøttet 6-7 timer ved lav temperatur i stekeovnen, se egen oppskrift. Du finner også ferdig stekt kjøtt i kjøttdisken for eksempel «pulled pork eller chicken».

Det langtidsstekte kjøttet serveres ofte i pitabrød eller briochebrød, doble sandwich eller lomper. Tilbehør er tzatziki, tomater, løk og slangeagurk. Noen serverer også pommes frites som tilbehør til gyro.

Langstekt benfri svinenakke til ca. 6 personer

Ca. 1 ½ kg benfri svinenakke eller det kjøttet du velger

2 ts salt

1 ss honning eller brunt sukker

1 stor sjalottløk

2-3 fedd hvitløk

½ dl tomatpuré

2 ss tomatketchup (med mindre sukker)

1-2 ts finhakket frisk chili eller ½-1 ts chilipulver eller ¼ ts kajennepulver

2 ts malt spisskum

2-3 ss barbecuesaus med røyksmak

Rapsolje

Slik gjør du:

Renskjær kjøttet for tykke sener og hinner. Gni inn med salt.

Rens og finhakk løk, hvitløk tilsett tomatpuré, tomatketchup, chili, spisskum og barbequesaus og rør sammen.

Pensle en ildfast form med olje. Eller bruk en leirgryte/rømertopf, den må legges i bløt før bruk og trenger ikke pensles med olje eller bruk en slow cooker. Prikk/stikk kjøttet med en gaffel og legg i formen. Fordel tomat kryddersausen rundt og over kjøttet i formen. Dekk med aluminiumsfolie eller lokk.

Sett i stekeovn 125 grader og stek i 6-7 timer. Fyll på litt væske for eksempel vann, eplemost, kraft eller hvitvin slik at det ikke koker tørt i formen. Fordel litt av væsken over kjøttet under stekingen. Sjekk at kjøttet er nok stekt ved å stikke en gaffel i kjøttet og at det kan trekkes lett fra hverandre.

Ved servering, bruk kniv og gaffel og trekk kjøttet av svinenakken i strimler. Server med tomater, løk, tzatziki og velg det brødet du selv liker.

Tzatziki

3 dl gresk/tyrkisk yoghurt

1 stor slangeagurk eller 2 små

1-2 fedd hvitløk

Eventuelt 1 ss god olivenolje

Finhakket frisk mynte

Smak til med sitron eller hvitvinseddik og salt

Slik gjør du:

Hell yoghurt i et dørslag og la renne av til fyldig krem. Riv agurk grovt opp på et råkostjern. Legg i et dørslag, vend i 1 ts salt. La stå å renne av seg, klem gjerne væske ut av den revne agurken med hendene. Viktig få ut mest mulig væske slik at tzatzikien blir fyldig og ikke som en suppe. Smak til. Holder seg i kjøleskap i 4-5 dager.