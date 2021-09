Strømprisene øker – dette er ekspertenes råd

Tørt vær bidrar til å presse strømprisene opp. Det kan gå ut over både lommeboka og den psykiske helsen.

Mange har allerede merket seg økte strømpriser, og utover høsten kan det bli enda dyrere. Samtidig som det er tid for å skru opp varmeovnene, er det nemlig uvanlig høye strømpriser.

Spare- og forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand, tror mange må regne med å kutte i forbruket for å slippe å gå i minus de kommende månedene.

– Hvis man er vant til at lommeboka går tom mot slutten av hver lønning, vil man kunne være nødt til å redusere forbruket for å kunne betale regningene sine, sier Tvetenstrand.

– Trist

Svakere økonomi vekker bekymring hos mange. Ifølge en undersøkelse fra Storebrand er halvparten av alle nordmenn bekymret for at de økte strømprisene vil gå ut over husstandens økonomi.

En av to nordmenn har allerede tatt, eller kommer til å måtte ta, grep for å få husholdningsøkonomien til å gå rundt.

– Det er jo litt trist. Etter halvannet år med redusert forbruk fordi vi har sittet isolert, er det nok mange som hadde gledet seg til å bruke mer penger og leve litt, sier Tvetenstrand.

Hun peker på dyrere vaner mange har lagt til seg, som bedre mat, mer takeaway og flere abonnementstjenester, som kostnader man bør revurdere.

Forbrukerøkonomens tips Skru ned varmen. Bli vant til å ha det en grad kaldere hjemme.





Ta kortere dusjer.





Slukk lys og skru ned varmen i rom du ikke er i.





Fyll vaskemaskinen og oppvaskmaskinen - ikke kjør halvfulle maskiner.





Gå gjennom faste utgifter, rentekostnader på lån og utgifter man kanskje ellers ikke merker så mye. Kutt der du kan.





Sett opp en prioriteringsliste. Hva er viktig for deg? Hva gir deg verdi og glede, og hva klarer du deg uten?





Tenk over når på døgnet du bruker strøm. Til vanlig er strømmen billigere når ikke alle bruker strøm. Vask for eksempel klær om natta heller enn om ettermiddagen.

Presser prisene opp

Årsaken til at strømprisene varierer er sammensatt, ifølge Tvetenstrand. Blant annet påvirkes strømprisene av været og prisene på strøm i Europa.

– Det har vært mye tørt vær, så vi har rekordlave vannlagre. I tillegg har det blitt dyrere gass og dyrere tilgjengelig strøm i resten av Europa, forteller hun.

Det går imidlertid begge veier, opplyser forbrukerøkonomen.

– Om vinteren og våren har vi ofte mye snø og nedbør som fyller opp vannlagrene, som gir overskudd og billigere strøm, sier hun, og fortsetter:

– Men om sommeren har vi ofte tørrere vær. Så om vi ikke hadde import og eksport av strøm hadde vi hatt mye større svingninger i prisene. Nå kjøper vi strøm i periodene vi har underskudd selv, og eksporterer når vi har overskudd.

– Prisene kan bli vesentlig høyere

Direktør i Energi Norge, Toini Løvseth, sier prisene signaliserer knapphet, men at ingenting tyder på at det er en forsyningskrise.

– Alle skal få strøm. Og når det blåser opp kan vi nyte godt av at det er mye vindkraftkapasitet i Nord-Europa, sier Løvseth.

ADVARER: Direktør i Energi Norge, Toini Løvseth, sier prisene potensielt kan bli mye høyere. Foto: Caroline Roka / Energi Norge

Hun påpeker at det er forventet at prisen skal betydelig ned fra dagens nivå, men har dårlige nyheter dersom det ikke snart regner mer.

– Om det fortsetter med lite nedbør og vi får en kald vinter, mens prisene for gass, kull og CO2 holder seg høye, kan prisene bli vesentlig høyere.

– Ikke sløs

Løvseth sier investering i fornybar energi vil kunne trekke prisene ned på lang sikt. Hun sier det er forventet at pristoppen vi ser nå er kortvarig, og at langsiktige priser ligger ned mot det vi oppfatter som et normalt nivå.

I mellomtiden råder hun folk til å tenke over smart energiforbruk hjemme for å kutte kostnadene.

– Ta ned temperaturen et lite hakk, ikke sløs med varmtvannet, kjøp ved til vinteren og vurder varmepumpe. For de som trenger forutsigbare strømutgifter kan fastprisavtaler med strømleverandøren gi en sikkerhet, sier direktøren.

Kan utløse stress

Psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren sier uforutsette utgifter og økonomiske utfordringer kan virke stressende på folk som ikke har planlagt for det.

ØKONOMISK STRESS: Psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren sier uforutsette utgifter kan føre til stress. Foto: Grendel

– Da baller det gjerne på seg. Folk som har uforutsigbar økonomi er ofte ikke så gode til å planlegge, og en del av dem kan nokså lett la seg stresse også, sier Lindgren.

Han tror særlig de som ikke er godt økonomisk rustet vil kunne kjenne det på kroppen, og forklarer at stress ofte kommer til uttrykk som fysiske, kroppslige reaksjoner.

– Dårlig konsentrasjon og hukommelse, lav irritasjonsterskel, tankespinn, dårlig nattesøvn og problemer med fordøyelsen, stiv nakke og stive skuldre. Det er hvordan normale mennesker kan reagere på stress, sier Lindgren.

– Bit i det sure eplet

Han påpeker at folk som sliter med ting fra før av kan kjenne ekstra på dårligere nattesøvn og mer irrasjonell atferd.

– Det er et problem, for man kan få høre av andre at man har blitt mer oppfarende, uten å legge merke til det selv. Så kan man bli provosert av beskyldningene og takle det dårlig, sier han.

Psykologen råder de som kjenner på press grunnet økte økonomiske utfordringer til å prøve å ta tak, og søke hjelp fra andre.

– Bit i det sure eplet, og prøv å overvinne frykten for å ta det opp. Prøv å snakke med noen, hvis du kjenner en ryddig og tilbakelent person. Hør med vedkommende om hva som kan være lurt å gjøre, råder Lindgren.