Handverkarar såg drapssikta gjennom vindauga: – Han stirra berre tomt ut i lufta

Ein handverkar som jobbar i blokka drapssikta bur i, fortel at dei hadde problem med å få på plass ein avtale med den drapssikta mannen.

Dei trengte at han skulle halde vindauga ope, slik at dei fekk byta det, saman med dei andre vindauga i blokka.

– Heilt fjern

I dagesvis forsøkte dei å få kontakt med mannen. Først på fredag fekk dei kontakt, medan dei jobba på taket.

– Me såg han gjennom vindauga. Han stod og berre stirra tomt ut i lufta.

Arbeidaren, som ønskjer å vere anonym, fortel til TV2 at mannen verka heilt fjern, fram til dei fekk oppretta kontakt gjennom vindauga.

– Då snakka han heilt vanleg med oss. Han verka oppegåande og roleg.

Politiet braut seg inn i den drapssikta mannen si leilegheit måndag. Foto: Kåre Breivik/TV2

Såg mannen forlate bygget måndags morgon

Å få på plass ein avtale, var framleis ikkje enkelt. Dei ville at han skulle ha vindauga ope på morgonen måndag, slik at dei fekk kome i gang med arbeidet dei allereie hadde måtte utsette.

– Han ville ikkje ha vindauga ope om natta, så han ba oss kome tilbake tysdag, fortel arbeidaren.

Han fortel at han såg mannen forlate blokka måndag morgon, kort tid før knivangrepet skjedde på Nav-kontoret på Danmarksplass.

– Då reagerte eg litt, sidan det var umogleg for han å la oss jobbe på vindauga den dagen, fortel arbeidaren.

Fleire meldingar

Handverkaren er ein av fleire som har reagert på oppførselen til den no sikta mannen. To naboar som begge vil være anonyme har tidlegare fortalt TV 2 at dei opplevde den sikta som truande og skremmande.

Kripos i kjellaren der mannen pleide å opphalde seg. Foto: Kåre Breivik/TV 2

Mellom anna skal mannen har banka på hos naboane til alle tider av døgnet, laga bråk i oppgangen og knust flasker og opphaldt seg i kjellaren på bygget. Begge naboane fortel at dei har kontakta politiet for å varsle om framferda til mannen, seinast to dagar før drapet.

Tysdag blei mannen i slutten av 30-åra varetektsfengsla i fire veker. Forsvarar Morten Grimstad seier mannen framleis ikkje har tatt stilling til skyldspørsmålet, men at han samarbeider i avhøyr med politiet.

Drapsetterforskinga er framleis i ein innleiande fase og politiet kan foreløpig ikkje kommentere eventuelle bekymringsmeldingar om den drapssikta.