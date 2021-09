TV 2s dramasatsning til internasjonal seriefestival

TV 2 sin nye dramasatsning blir å se på den internasjonale seriefestivalen Cannesseries 2021.

TV 2 Play-serien er plukket ut i kortformat-kategorien til den prestisjetunge festivalen, skriver TV 2 i en pressemelding. Serieskaper og regissør Liv Mari Ulla Mortensen gleder seg stort til å vise frem serien i Cannes.

– Jeg er veldig stolt av at «Etter lørdag» har blitt valgt ut til denne festivalen. Det er helt fantastisk, jubler Mortensen.



Dette er også Mortensens debut som både skaper og regissør for en serie, noe som gjør opplevelsen ekstra stor.



– Vi har hele veien hatt store ambisjoner, men har også hatt et beskjedent budsjett, filmet under en pandemi og jobbet med en komplisert tematikk. Det vil bli utrolig stort å få vise min debutserie i Cannes, sier hun videre i pressemeldingen.

Fokus på viktig tematikk rundt overgrep og samtykke

«Etter lørdag» setter fokus på den høyaktuelle tematikken rundt overgrep og samtykke. TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen er glad for at serien nå når ut til et enda bredere publikum.

– Det er en fantastisk nyhet at «Etter lørdag» er plukket ut til den prestisjetunge seriefestivalen, og vi i TV 2 er svært stolte av serien og det den dyktige gjengen i Maipo Film har fått til. «Etter lørdag» er en nær, ærlig, ekte og viktig dramaserie, og vi gleder oss over at den nå også får et internasjonalt publikum, sier Haldorsen til TV 2.

Skuespillerdebut nominert til Seriekritikerprisen

I tillegg til at serien er plukket ut for å vises for internasjonalt publikum, er også hovedrolleinnehaver Darin Hagi nominert til Seriekritikerprisen for beste skuespiller i norsk serie. Prisen deles ut under Seriedagene i Oslo torsdag 30. september. «Etter lørdag» er Hagis første hovedrolle i en tv-produksjon.

Darin Hagi har hovedrollen i dramaserien «Etter lørdag». Foto: Maipo/TV 2

Serien er produsert av Maipo Film, med produsenter Lotte Sandbu og Synnøve Hørsdal.

– Vi er utrolig stolte over å ha laget denne serien med TV 2, og det er en stor ære å ha internasjonal premiere under selveste Canneseries! Vi gleder oss til at serien skal ut i verden og er kjempespente på mottakelsen, sier Sandbu og Hørsdal i pressemeldingen.

Alle de tolv episodene av «Etter lørdag» er nå tilgjengelig på TV 2 Play.