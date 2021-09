Bruktbilselgeren krasjet bilen til Esben Esther – så forsvant han

Sørlandet bilformidling presenterer seg på sin profesjonelle hjemmeside som et ansvarlig firma. «Det viktigste for oss er at du føler deg trygg og ivaretatt», skriver de.

Den kjente sexologen og tidligere Skal vi danse-deltakeren Esben Esther Pirelli Benestad og kona Elsa Almås ønsket å støtte den lokale bilformidleren og lot ham selge deres røde Audi. Det har de angret på.

TV 2 hjelper deg har tidligere skrevet om hvordan Sørlandet bilformidling har «børnet» og kjørt om kapp med biler de skulle selge for kunder. I saken med Esben Esther og Elsa dreide det seg om å bruke bilen som firma- og privatbil.

Slik ble de lurt

– Vi fant ut at vi skulle kjøpe en ny bil så vi satt inn en annonse på Finn for å selge den gamle. Så fikk vi en henvendelse fra noen som kalte seg Sørlandet bilformidling. De lurte på om de kunne ha vår bil som en utstillingsbil fordi de syntes den var så fin. De mente også at det var en veldig kurant bil å selge, forteller Elsa Almås.

LURT: Sørlandet bilformidling krasjet bilen til Esben Esther Pirelli Benestad og kona Elsa Almås. Her sammen med TV 2 hjelper deg-programleder Solveig Barstad. Foto: TV 2 hjelper deg

– Alt virket greit, men salget tok kanskje litt lenger tid enn de hadde lovet. Så sett i ettertid kunne vi ha reagert før, sier Esben Esther Pirelli Benestad.

Det burde de gjort. For ingenting var greit med salget av deres røde Audi. Den sto igjen i et tomt lokale etter å ha blitt kjørt ett par hundre mil. Men sjefen for Sørlandet bilformidling lot som alt var i skjønneste orden.

– Han sa han skulle komme med bilen og lurte på om de skulle vaske den først. Det sa jeg tusen takk til. Så ble det dønn stille. Derfor meldte vi saken til politiet. Politiet klarte å få tak i koden til det skapet som nøkkelen var i og tok bilen med seg til Arendal hvor vi hentet den, forklarer Esben Esther.

– Den var skåltom for bensin, sier Elsa.

– Det var hakket før jeg måtte skyve den inn på bensinstasjonen. Vi fikk heller ikke opp døren, så vi måtte gå inn fra den andre siden, tilføyer Esben Esther.

Elsa ble sjokkert da hun så den ødelagte bilen for første gang.

– Min første reaksjon var hvordan det er mulig av en bilforhandler å misbruke tilliten så mye.

KRASJET: Her er en av de mange skadene på bilen til Esben Esther Pirelli Benestad og kona Elsa Almås. Foto: TV 2 hjelper deg

Sjokkert over regningen

Dermed blir bilen levert inn til verksted i Grimstad. TV 2 hjelper deg tar med paret til verkstedet for å få vite hvor mye skadene koster.

– Kan du få av klistremerket til Sørlandet bilformidlingen, spør Elsa mekanikeren som skal reparere bilen.

– Den skal vi fjerne. Det er et dårlig minne, svarer mekanikeren.

Esben Esther ser på skadene:

– Den er bulkete og revet i stykker. Det er gjort grundig arbeid av Sørlandet bilformidling. Hele førersiden av bilen er jo skadet.

– Hvor mye tror dere disse skadene vil koste?

– Det aner vi ikke. Jeg vet ikke om det er kommet noe takst på det, sier Elsa.

Mekanikeren har svaret.

– Skaden taksert til 100.476 kroner, med moms.

– Jeg blir litt målløs, jeg gjør det. Det er nesten så det ikke lønner seg å reparere bilen. Det er forferdelig, sier Esben Esther Pirelli Benestad.

– Bulkete og herjet med

Jim Güttrup og søsteren Marianne Gyttrup er også forbanna på Sørlandet bilformidling. Bedriften ødela bilen til Jim som var strøken da den ble lagt ut for salg:

– Det står det til og med skrevet i salgsmeldingen som han har lagt ut på Finn. «Bilen bærer preg av å være meget godt holdt både utvendig og innvendig», står det. Og det var den. Det var ikke en skramme på bilen.

I over en måned lå bilen ute for salg hos Sørlandet bilformidling. Men ingenting skjedde. Til slutt fikk Jim en telefon om at bilen var den siste som sto i et forlatt lokale. Han drar dit og finner bilen med en av nøklene på hjulet.

– Jeg så med en gang at den var bulkete og herjet med. Jeg kikket inn i bilen, og det så ut som en søppelbøtte. Så sa kona mi at dette er ikke bilen vår. Den har logoen til Sørlandet bilformidling. Men nummeret på skiltet stemmer, sa jeg. De hadde brukt den som arbeidsbil rett og slett. For den hadde gått 2000 kilometer på en god måned, forteller Jim.

Søsteren Marianne viser hvordan høyre forskjerm spriker, lykten er knust, panseret er skjevt, støtfangeren bak er ødelagt og felgen er kantkjørt. Verkstedet har taksert skadene til 54.292 kroner.

ØDELAGT BIL: Jim Güttrup og søsteren Marianne Gyttrup var også offer for Sørlandet bilformidling. Foto: TV 2 hjelper deg

Problemer med forsikring

Vanligvis blir dette dekket av forsikringen. Men etter råd fra Sørlandet bilformidling hadde Jim sagt opp superforsikringen hos Gjensidige, og han risikerer å måtte betale hele regningen selv.

– Forsikringa var ikke så veldig keen på å ta noe ansvar fordi vi hadde gitt fra oss nøklene. Det ble ikke regnet som et tyveri. Men hvem er det som ikke gir fra seg nøklene når man setter fra seg bilen på et verksted eller en vaskehall. Er det ikke tyveri hvis man da ikke får bilen tilbake? Damen på Gjensidige hadde ikke noe godt svar på det. Så vi får se hva gangen blir videre, sier Marianne Gyttrup.

Saken er at tyveri vil dekkes av en enkel ansvarsforsikring, mens egne skader ikke blir det.

Svaret fra Gjensidige er at de ikke dekker skadene:

– Nei, det kan vi dessverre ikke gjøre da det ikke var en forsikring for dette på det tidspunktet skaden skjedde, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

– Marianne og Jim opplever jo at bilen i praksis har blitt stjålet?

– Vi skjønner absolutt den følelsen, men realiteten er at bilen ikke var stjålet, Den var levert til en bilforhandler med nøkler og gjort en avtale om kommisjonssalg. Ergo er ikke bilen stjålet.

NULL DEKNING: Kommunikasjonssjef skadeforsikring Bjarne Rysstad i Gjensidige kan ikke tilby Jim penger tilbake. Foto: Gjensidige

– Hvis en leverer bilen inn på verksted og leverer fra seg nøkkelen, eller på en vaskehall og bilen bare blir borte. Er den ikke dekket av forsikringen da?

– Hvis det er en full forsikring på bilen, vil den være dekket. I dette tilfellet var det ikke en full forsikring og da er ikke bilen dekket, sier Rysstad.

Tre anmeldelser mot Sørlandet bilformidling

Sørlandet bilformidling er anmeldt til politiet av både Esben Esther og Jim:

«Det er til sammen tre anmeldelser mot Sørlandet bilformidling. Sakene er fremdeles under etterforskning og det gjenstår avhør av den mistenkte. Det har vært utfordrende å få til en avtale om avhør av vedkommende som er mistenkt i saken, og politiet jobber med å få kontakt. Når det gjelder alvorlighetsgrad, så er det ingen verdier på avveie, men en del materielle skader på bilene», skriver Agder politidistrikt i en e-post til TV 2 hjelper deg.

– Jeg beklager

Sjefen for Sørlandet bilformidling vil ikke stille opp til intervju, men svarer på noen av våre spørsmål skriftlig. Blant annet det mest åpenbare: Hva gikk galt?

BØRNET: Kundenes biler ble misbrukt på denne måten. Foto: Privat

«Å starte bilbutikk har vært drømmen min fra jeg var liten så at dette skulle bli utfallet var aldri meningen, jeg mistet kontrollen og beklager til de det gikk utover.

Jeg kommer til å ordne opp når jeg har mulighet til det.

Kan også nevne at jeg sliter med kraftig ADHD som gjør at jeg ikke tenker før jeg handler alltid. Dette er jo noe du ser igjennom hele denne saken og alt som skjer rundt meg egentlig hele tiden», skriver han.

Sørlandet bilformidling står fortsatt oppført som firma og nettsiden er oppe:

«Firmaet er ikke i drift, men er heller ikke lagt ned.»

Politiet sier at de har hatt problemer med å få ham inn til avhør:

«Angående at politiet ikke får tak i meg er feil. Jeg hadde en avtale med politiet om å bli avhørt på telefonen, men da hørte jeg ikke noe mer fra de før Agderposten kom med oppfølgingsartikkel».

Han oppsummerer det som skjedde på denne måten: «Skjønner at det er provoserende for folk og at folk sikkert ser på meg som en svindler som har startet bedrift for å holde på slik. Det stemmer absolutt ikke. Jeg er utrolig lei meg for hvordan dette endte, og jeg ønsket aldri å ødelegge butikken min som jeg la alle pengene og tiden min ned i».