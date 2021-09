Skal forsvare Europas ære med tennis-ikon som trener: – En drøm

Denne helgen skal Casper Ruud spille for Team Europe mot Team World i Laver Cup – under ledelsen av den svenske tennislegenden Björn Borg.

– Det er veldig gøy å bli tatt ut. Og det å få spille under Björn Borg, som er kaptein, er mer eller mindre en drøm for meg, sier Casper Ruud til TV 2.

22-åringen ble for kort tid siden kontaktet av Borg, som ønsket ham med på Europa-laget under Laver Cup.

Det er en turnering hvor to lag møtes: Europa mot verden.

Casper Ruud spiller åpningskampen fredag, når han inntar hardcourten i Boston for å møte Reilly Opelka.

STJERNELAG: Casper Ruud med årets Team Europe. Foto: Clive Brunskill

Ruud skal altså være med å kjempe for Europas ære når de møter spillere fra resten av verden. I tillegg er det en kapteinsduell mellom Björn Borg og amerikanske John McEnroe.

De to ble regnet som verdens beste tennisspillere rundt 1980, og møtte hverandre i fire Grand Slam-finaler på den tiden.

På de fire finalene står McEnroe igjen som den store vinneren med tre seirer, mens det svenske tennis-ikonet vant én i Wimbledon i 1980.

I Laver Cup er det imidlertid Borg som har statistikken på sin side.

Turneringen ble for første gang arrangert i 2017, og har siden blitt spilt tre ganger.

Den kommende helgen vil Laver Cup bli spilt for fjerde gang, og da vil Borg jakte sin fjerde strake tittel som kaptein for Europa-laget. Det med Daniil Medvedev (nr. 2 på verdensrangeringen), Stefanos Tsitsipas (3), Alexander Zverev (4), Andrey Rublev (5), Matteo Berrettini (7) og Casper Ruud (10).

– Det blir utrolig gøy, og jeg får være med på laget blant veldig dyktige spillere. Det er selvsagt litt synd at verken Djokovic, Nadal eller Federer er med i år, men det gjør jo at jeg har fått plassen. Jeg får spille med de beste i verden på min alder, så det blir en morsom opplevelse, sier Ruud til TV 2.

STJERNESPEKKET: Her jubler Björn Borg og stjernelaget fra 2019 for seier i Laver Cup. Foto: Romain Lafabregue

Vil viser seg frem

Han poengterer at man i turneringen først og fremst spiller for ære i det som i grunn kan kalles en oppvisningsturnering. Likevel er det mye prestisje som deltaker i turneringen.

– Man spiller ikke om ATP-poeng, men det har blitt en offisiell turnering i ATP-kalenderen. Man spiller ikke bare for Norge, men for et helt kontinent. På en måte er det en oppvisningsturnering, men det er veldig seriøst og spillerne brenner for det. Stemningen i hallen og nervene blant spillerne under de tidligere turneringene viser at spillerne virkelig vil vise seg frem.

Turneringen vil den kommende helgen spilles i TD Garden i Boston. John McEnroe har med seg to canadiere i Félix Auger-Aliassime (nr. 11 på verdensrangeringen) og Denis Shapovalov (12), argentinske Diego Schwartzman (15), den amerikanske duoen Reilly Opelka (19) og John Isner (22) i tillegg til australske Nick Kyrgios (95).

Dette er første gangen Casper Ruud deltar i turneringen. Han tror forrige helgs deltakelse i Davis Cup var en fin forberedelse til Laver Cup.

– Davis Cup er en fin måte å forberede seg på. Det er litt annet når det er landslag, men i Laver Cup er man også et lag. Forskjellen er at man ikke skal spille for et land, men et helt kontinent.

Senere fredag spiller Matteo Berrettini mot Felix Auger-Aliassime og Andrej Rublev mot Diego Schwartzman, før Berrettini og Alexander Zverev møter John Isner og Denis Shapovalov i double.

Dette er Laver Cup:

2021-turneringen er den fjerde i rekken siden oppstarten i 2017. Turneringen ble ikke spilt i 2020 på grunn av koronapandemien.

Turneringen spilles over tre dager, altså førstkommende fredag, lørdag og søndag. Til sammen skal det spilles tolv kamper på de tre dagene, fordelt slik at det skal spilles ni single-kamper og tre double-kamper.

Hver spiller må delta i minst én single-kamp i løpet av de to første dagene, men ingen kan spille mer enn to ganger i løpet av de tre dagene.

Poengsystemet fungerer slik at lagene får ett poeng per seier på fredagen, to poeng per seier på lørdagen og tre poeng per seier på søndagen. Totalt spilles det om 24 poeng, så laget som når 13 poeng først vinner Laver Cup. Om det skulle ende 12-12, vil det bli spilt én ekstra – og avgjørende – kamp på søndag.

Turneringen arrangeres annethvert år i én europeisk by og annethvert år i en by et annet sted i verden.

Hvem som skal spille når er fortsatt ikke klart. Lagenes kapteiner velger selv når deres spillere skal i aksjon, men de får ikke vite hva det andre laget velger å gjøre. Torsdag vil det bli annonsert hvem som skal spille fredag, fredag blir det annonsert hvem som skal spille på lørdag, og lørdag blir det annonsert hvem som skal spille søndag.

Ettersom poengsystemet er som det, er det sannsynlig at de best rangerte skal møtes søndag hvor det kjempes om flest poeng.