20-åringene som gjør Mallorca til den mest populære LaLiga-klubben i Asia

Mallorca-trener Luis Garcia Plaza har endret lagets treningstider. Klubben skal bli vant til å spille kamper midt på dagen, og nå starter nesten hver eneste trening klokken 14.00.

Det er fordi tidspunktet er «primetime» i Asia, og dermed har LaLiga bestemt seg for at de fleste Mallorca-kampene skal starte da.

Kveldens kamp mot Villarreal spilles riktignok 21.00, men forrige kamp mot Villarreal ble spilt 14.00. Det samme gjelder neste kamp mot Osasuna.

LaLiga forventer nemlig at Mallorca skal være LaLiga-laget som tiltrekker seg flere seere i Asia enn alle andre lag i LaLiga denne sesongen - og det er inkludert Barcelona og Real Madrid. Grunnen til det er at klubben denne sommeren hentet to spesielle 20-åringer: Takefusa Kubo og Kang-In Lee.

Deres liv og karriere har mange likheter, men også mange forskjeller.

Kang-In Lee

Kang-In Lee ble født 19. februar 2001 i Incheon i Sør-Korea. Allerede som 6-7-åring gjorde han sine kvaliteter bemerket i hjemlandet sitt via Youtube og en fotball-realityserie hvor laget hans spilte og vant en turnering.

Kang-in Lee fra tiden i Valencia. Foto: Juan Medina

Premien var en tur til Manchester for å spille inn en reklamefilm med daværende superstjerne Park Ji-Sung, som spilte for Manchester United.

Kang-In Lee, som da var ni år gammel, fikk hovedrollen i filmen. Der scorer han et avgjørende mål og løper bort til Ji-Sung for å gi ham en klem.

Det påfølgende året, i 2011, fikk han muligheten til å prøvespille for Valencia. Men verken Kang-In Lee eller hans foreldre snakket spansk eller engelsk, og som følge av dårlig kommunikasjon med klubben ble han registrert for prøvespill med feil årskull. Dermed kom han sammen med spillere født i 2000, blant dem Ferran Torres og Hugo Guillamon. Aldersforskjellen var dog ingen problem for ham. Han imponerte, og snart flyttet familien også til Valencia.

Takefusa Kubo

Takefusa Kubo ble født 4. juni 2001 i Kawasaki i Japan. Som 8-åring deltok han på en fotballturnering i regi av Barcelona, hvor han ble kåret til turneringens beste spiller. Ett år senere ble han valgt ut til å være med på en turnering i Belgia med klubbens fotballskole. Laget endte på 3. plass, og Kubo ble kåret til turneringens beste spiller. I etterkant vendte han hjem og spilte for ungdomslaget til Kawasaki Frontales.

Takefusa Kubo i aksjon for Japan. Foto: Karim Jaafar

I Barcelona hadde man dog innsett at dette var en veldig spesiell spiller, og i august 2011 fikk han som 10-åring muligheten til å prøvespille om en plass i Barcelonas berømte akademi som har fostret store legender: La Masia.

Under sin første hele sesong, for U11-laget til Barcelona, puttet Kubo hele 74 mål på 30 kamper. Han fortsatte å imponere og gikk gradene. Det gjorde han fram til 2015, da Barcelona ble dømt for å ha brutt FIFAs regler om å signere spillere under 18 år. Klubben ble straffet med signeringsnekt, og for Kubo betød det at han ikke lenger kunne fortsette å spille i klubben.

Når det ble klart at det ikke kunne gjøres noe med situasjonen, flyttet han nok en gang hjem til Japan for å spille for ungdomslaget til FC Tokyo.

Som 15-åring ble han tidenes yngste spiller til å debutere og gjøre mål på det øverste nivået i Japan: J-League. Tanken var hele veien at han skulle returnere til Barcelona når han ble 18 år, men så kom Real Madrid på banen med et bedre tilbud. Han overrasket alle ved å godta tilbudet i 2019.

Siden da har han vært utlånt til Mallorca, Villarreal og Getafe.

Roligere reise

Kang-In Lee har hatt det betydelig roligere. Han ble raskt et av de største talentene i Valencia-akademiet, og som 17-åring i 2018 ble han en av de yngste utlendingene til å debutere for klubben. Året etter spilte han U20-VM med Sør-Korea, og ble turneringens beste spiller. Kort tid etterpå kom også første kamp med flagget på brystet for seniorlandslaget.

Kang In-Lee ble imidlertid snart en brikke i maktkampen i klubben mellom eieren Peter Lim og hvem det var som for tiden satt i trenerteamet. Med sine forretningsøyne så Lim de store mulighetene på det asiatiske markedet med Kang In-Lee og prøvde å presse trenerne til å alltid spille ham i startelleveren.

En av grunnene til at Marcelino, til tross for at han vant Copa del Rey i 2019, ble sparket, skal ha vært at han ønsket å låne ut Kang In-Lee. Ved en anledning ønsket Lim også at trøye nummer 10 skulle bli gitt fra Carlos Soler til Lee.

Det hele skapte en uholdbar situasjon i garderoben for tenåringen, som fikk et vanskeligere forhold til sine lagkamerater, samtidig som at pressen fikk ham til å føle seg engstelig hver eneste gang han fikk spilletid på banen for Valencia.

I august 2021 valgte Valencia og Kang In-Lee å bryte kontrakten. Senere gikk turen til Mallorca, som han spiller for denne sesongen.

Strålte sammen

Før de to 20-åringene begynte i sine nye klubber, strålte både Take Kubo og Kang In-Lee for sine respektive landslag under sommerens OL i Tokyo. Kubo scoret tre mål på seks kamper og Kang In-Lee tre mål på fire.

De har begge mer enn dobbelt så mange følgere på sine sosiale medie-kanaler som deres nye klubb. I Sør-Korea har Kang In-Lee blitt den som pryder de fleste reklamene for blant andre Adidas, LG, Gatorade og Pepsi.

Sist gang Take Kubo spilte i Mallorca-trøyen, i 2019/20-sesongen, resulterte det i at LaLiga for første gang hadde større seertall i Japan enn Premier League. I tillegg ble Mallorca det mest sette LaLiga-laget i landet, og en kamp mellom Mallorca og Villarreal tiltrukket seg flere seere enn selveste El Clásico.

Take Kubo og Kang In-Lees suksess for Mallorca utenfor banen er dermed nesten garantert, og så gjenstår det nå bare å se om de to asiatiske supertalentene også kan leve opp til forventningene på banen.