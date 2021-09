Den er kanskje ikke bilen som gjør mest utav seg, men Grandland har vært en suksess for Opel både her hjemme og i resten av Europa.

I det norske markedet fikk bilen en opptur da den kom som ladbar hybrid. Men i likhet med mange andre merker har også Opel hatt leveringsutfordringer, det har gjort at importøren i perioder har slitt med å få tak i nok biler.

Nå er det klart for en oppdatering av Grandland. Noen tidlige eksemplarer på tyske skilter har akkurat vært innom Norge. Så starter produksjonen av biler til vårt marked i uke 44, da er vi helt i starten av november.

Hva er det så Opel har gjort her? Utvendig handler det om små endringer. Du ser dem best i fronten, som har fått Opels nye «ansikt». Støtfangere og hjulbuer er nå lakkert i bilens farge. Det tar bort litt av «offroad-preget», men nå var heller ikke SUV-faktoren veldig høy her i utgangspunktet.

Ikke det mest utagerende designet, men detaljer som sort tak gjør seg her.

Digital Detox

Du kan også velge bilen i GS Line. Da får den en del ekstra detaljer som tøffer opp utseendet ganske mye.

Innvendig har det skjedd mer. Nye og digitale instrumenter er på plass. Her er det 12-tommers førerdisplay i tillegg til en 10-tommers infotainmentskjerm. Opel er blant dem som ikke rydder bort alt av knapper og brytere og legger funksjonene til skjermen. Her styrer du fortsett musikk- og klimaanlegg via fysiske brytere. Populært kalt «Autobahn-proof», du skal kunne betjene dette uten å måtte trykke deg gjennom flere nivåer på skjermen.

Opel har forresten også det de kaller Digital Detox. Da fjerner du all informasjon, bortsett fra det aller viktigste. En smart detalj.

Her testet vi Grandland med bensinmotor

Nye instrumenter er på plass, Opel holder fortsatt på en god del knapper og brytere i tillegg til skjermer.

Imponerende godt lys

AGR sportsseter er på plass. Grandland har også fått Night Vision-systemet vi blant annet kjenner fra Peugeot. Her er det et infrarødt kamera i frontfangeren som hele tiden scanner omgivelsene.

Oppdager systemet for eksempel en elg, blir denne vist i førerdisplayet. I et land som Norge der viltpåkjørsler er et stort problem mange steder, er dette rett og slett kjempesmart. Systemet varsler naturligvis også for fotgjengere og syklister.

Noe annet som er bra for sikkerheten, er de nye Intellilux LED Pixel-frontlysene. Her er det 84 LED-elementer per lampe. Lyktene blender naturligvis opp og ned selv og gir et imponerende bra lys. Her har Opel lenge vært gode.

Opel er først i klassen med super-lys

Den viktigste nyheten på Grandland er at du nå kan få ladbar hybrid i kombinasjon med forhjulsdrift. Det senker startprisen med 60.000 kroner.

Kutter prisen 60.000 kroner

På drivlinjefronten gjør Opel det nå enkelt for kjøperne. De tilbyr kun ladbar hybrid, men nå i to utgaver. I tillegg til 4x4 får du nå Grandland ladbar hybrid også med forhjulsdrift.

Rekkevidde på strøm varierer også litt. Her er tallene 55-65 kilometer for utgaven med 4x4, mens Grandland med forhjulsdrift er oppgitt til 53-64 kilometer.

Batteripakken er for øvrig på 13,2 kWt. Ombordladeren er på 7,4 kW.

Den nye forhjulsdrift-utgaven senker prisen betydelig, nærmere bestemt 60.000 kroner. Innstegsmodellen Business Edition med 225 hestekrefter og forhjulsdrift har en startpris på 429.900 kroner. Denne har 224 hestekrefter og et dreiemoment på 360 Nm. Hybrid 4 med firehjulstrekk har på sin side 300 hestekrefter og et moment på hele 520 Nm.

Slik yppet Opel seg mot status-merkene

Ford Kuga er blant de mest opplagte konkurrentene til Grandland, også den byr på kombinasjonen ladbar hybrid-drivlinje og forhjulsdrift.

Kan komme nye avgifter

GS Line koster henholdsvis 459.900 og 519.900 kroner. Mens toppmodellen Ultimate (som Opel regner med blir bestselgeren her hjemme) kommer på 479.900 og 539.900 kroner. Da er en omfattende utstyrspakke inkludert.

Grandland imponerer med svært gode lys, dette har Opel vært gode på lenge.

Opel kjører også svært sympatiske priser på det lille som er av ekstrautstyr ut over dette. Metallic lakk koster 6.900 kroner. Avtagbart hengerfeste kommer på 8.000, men AGR sportsseter i skinn med ventilasjon og 18-veis elektrisk justering kommer på 6.900 kroner. I tillegg kan du velge 19-tommers lettmetallfelger kalt Ironman, til 8.000 kroner. Og det var det!

Slik det norske avgiftssystemet ser ut nå, er det ingen avgift på biler som Grandland. Men her kan det bli endringer med ny regjering. Blant annet har det vært snakk om å heve rekkeviddegrensen betydelig, for å gi avgiftslette. Dette gir et ganske uoversiktlig bilde akkurat nå, en eventuell endring vil tidligst tre i kraft fra nyttår.

Slik yppet Opel seg mot status-merkene

Video: Fra 2028 skal Opel kun selge elbiler i Europa